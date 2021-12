Anschluss Bochum-Dückerweg zur A 40 Freitag teilweise dicht

Achtung: Die Anschlussstelle Dückerweg ist am Freitag zeitweise gesperrt.

Bochum-Westenfeld. Autobahn Westfalen nimmt Pflegearbeiten an den Randgehölzen und den Ablaufrinnen vor.

Die Autobahn Westfalen schneidet auf der A40 das Grün und reinigt die Abläufe. Am Freitag (17.) ist in der Anschlussstelle Bochum-Dückerweg in Fahrtrichtung Dortmund zunächst die Abfahrt etwa von 8 bis 11 Uhr und anschließend die Auffahrt auf die A40 von 11 bis 15 Uhr gesperrt. Verkehrsteilnehmer nutzen alternativ die Ab- und Auffahrten Innenstadt im Dreieck Bochum-West.

