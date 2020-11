Am Wattenscheider Holland-Turm kommt Geschichte zutage

Wattenscheid. Bei der Gestaltung des Geländes am Holland-Turm zeigen sich die alten Fundamente und gemauerten Gänge. Tonnen von Aushub werden abtransportiert.

Einen ungewöhnlichen Blick zurück erlauben zurzeit die Erdarbeiten rund ums Fördergerüst der Zeche Holland. Die Fundamente der abgerissenen Altanlagen und die gemauerten und begehbaren Schächte für die Versorgungsleitungen treten wieder zutage. Tonnen von Aushub, Verstrebungen, armdicke Kabelreste und Unmengen von Ziegeln gräbt die Essener Firma Kampmann aus und fährt sie zur Deponierung ab.

Bis zum Stichtag der Übergabe an die Stadt Bochum und damit der Öffentlichkeit am 5. Februar 2021 wird dann das Areal rund um den sanierten und denkmalgeschützten „Turm“ über Schacht 4, der tatsächlich ein Gerüst ist, neu gestaltet.

In groben Zügen lässt sich bereits erahnen, wie attraktiv die Fläche rund um den Förderturm der Zeche Holland sich bald präsentieren wird. Foto: Gero Helm / FUNKE Foto Services

Beleuchtung, Bühne und Gastronomie

Besonders warten die Anhänger der Zechengeschichte und dieser Wattenscheider Landmarke auf die Installation der Turmbeleuchtung

, der Bühne für Freiluft-Veranstaltungen und des Gastronomie-Angebots, für das sich das Knepper-Management stark macht, das auch die Alte Lohnhalle nebenan betreibt .

In die Planungen des Landschafts-Architektur-Büros Heller + Kalka für das Gelände war auch als ein Ergebnis der Bürgerbeteiligung eingeflossen, dass das „Holland“-Schild künftig wieder beleuchtet werden soll, um den Förderturm bei Dunkelheit als Landmarke zu inszenieren . Zur Gestaltung des Außengeländes entstehen neue Wegeachsen, eine Boule-Bahn, Sitzgelegenheiten zum Verweilen und sogar eine kleine Bühne, eingebettet in die Stützstreben des Turms.

Kosten- und Zeitrahmen wohl einzuhalten

Eine Gliederung erfährt der Platz durch in einem Raster angeordnete Baumscheiben und die eigens ausgewählten Rotbuchen sowie über ebenflächige Pflasterbänder, die in die Oberflächendecke integriert werden. Schon im kommenden Frühjahr sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. Nach Fertigstellung wird die Fläche von der Bochumer Wirtschaftsentwicklung, der derzeitigen Eigentümerin, an die Stadt übergeben, die sich ab dann um den Unterhalt kümmert. Die WEG ist laut Sprecher Sven Frohwein optimistisch, dass sowohl der Kostenrahmen wie die vorgesehene Zeit für die Gestaltung nach der Planung eingehalten werden.

Die Gesamtkosten von rund einer Million Euro werden mit 80 Prozent durch Land und Bund gefördert, den Rest trägt die Stadt.

Die Aussichtsterrasse soll für Führungen geöffnet werden, außerdem ist die Ansiedelung einer gastronomischen Einrichtung geplant. Das ergaben die zwei aufeinander aufbauenden Workshops mit Stadtverwaltung, Bezirksvertretung, des Heimat- und Bürgervereins, des Stadtteilbeirates Soziale Stadt und der Initiative Schacht 4 zur Zukunft des Geländes.

Touren auf den Turm sollen Besuchern die Möglichkeit bieten, den einmaligen Blick von der Spitze des Gebäudes auf das WAT-Panorama und die umliegenden Zeugen der Bergbau-Geschichte des Ruhrgebiets zu genießen.

Führungen Die Bochum Marketing hat sich in den Workshops angeboten, die Verantwortung für Turmbesteigungen ab 2021 zu übernehmen und diese für Stadtführungen und eventuell auch individuelle Führungen nur für den Turm zu übernehmen. Die Zeit bis zur Fertigstellung der Gesamtmaßnahme wird genutzt, um die erforderlichen Regelungen und Verträge zu fixieren und abzuschließen.

Der Förderturm der Zeche Holland wurde 1927 über der Zeche Zollverein errichtet und 1962 an seinen jetzigen Standort gebracht.