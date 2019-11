Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Am Rande

Samstag und Sonntag ist jeweils ab 14 Uhr das Adventscafé im Gemeindesaal auf der Kirchenburg eingebunden. An beiden Tagen kommt außerdem gegen 16 Uhr der Nikolaus mit Überraschungen für die Kinder vorbei.

Spontan hat sich Sänger Kenneth King bereit erklärt, 20 seiner CDs für den guten Zweck zur Verfügung zu stellen, sie können versteigert werden. King wird auch die Eröffnung des Abschlusskonzertes am Sonntag um 18 Uhr in der Propsteikirche übernehmen, den Titel wollte er allerdings noch nicht verraten. „Im Stil diesmal nicht so in Richtung Pop“, verriet Wolfgang Dressler von der Werbegemeinschaft Wattenscheid.