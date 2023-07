Alte Lohnhalle: Erweiterter Trödelmarkt erstmals im Sommer

Gut besucht ist der Trödelmarkt in und an der Alten Lohnhalle in Bochum-Wattenscheid.

Bochum-Wattenscheid. Veranstalter Mathieu Knepper hat Konzept und Fläche für den Flohmarkt in Bochum-Wattenscheid am 20. August erweitert. Anmeldungen gestartet

Der beliebte Flohmarkt in den Räumen der Alten Lohnhalle Wattenscheid (Lyrenstraße 13) findet am 20. August statt – in diesem Jahr zum ersten Mal als Sommeredition, „das heißt auch unter anderem, dass wir dank der Temperaturen den Platz bis zum Kumpeltreff erweitern und das Konzept ausbauen“, so Veranstalter Mathieu Knepper.

Mehr Platz und Anbieter in Bochum-Wattenscheid

Da der Platz am Kumpeltreff der Zeche Holland generell mehr Platz im Außenbereich biete, „möchten wir hier auch kreative Händler fördern und bieten daher erstmals die Möglichkeit der gewerblichen Teilnahme an“. Allerdings sei auch hier weiterhin der Verkauf von absoluter Neuware (Handyhüllen, Elektronik oder ähnliches) sowie Lebensmittel absolut untersagt.

Gewerbliche Teilnahme eingeschränkt möglich

„Wir möchten die Atmosphäre des reinen privaten Flohmarktes hochhalten und mit gewerblichen kreativen Köpfen weiter ausbauen. Zusätzlich gibt es eine erweiterte Versorgung am Biergarten Kumpeltreff.“ Wie auch in der letzten Ausgabe des Flohmarktes soll voraussichtlich auch wieder das DRK angesichts des erwartet erhöhten Andrangs unterstützend helfen. Nun sind die Anmeldungen frei geschaltet. Diese erfolgt ausschließlich über das Onlineformular auf der Homepage knepper-management.de/flohmarkt.

„Hier sind gerne auch noch Anmeldungen für unseren neuen Kunstmarkt gesehen“, so Knepper. „Wir freuen uns, mit der Sommeredition unsere beiden Orte der Alten Lohnhalle Wattenscheid und unseren Kumpeltreff-Biergarten verbinden zu können und so einen sehr runden Sonntag in Wattenscheid anbieten zu können.“ Die gesamte Veranstaltung ist für Besucher kostenlos. Für Essen und Getränke ist ausreichend in der Alten Lohnhalle sowie durch eine erweiterte Fläche am „Kumpeltreff“ gesorgt.

