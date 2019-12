Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Aktionstag „Work and Share“

Die Realschule entscheidet in jedem Jahr neu an welche Organisation oder an welches Projekt die Spenden aus der Aktion „Work and Share-Tag“ gehen sollen.

Das Theaterstück „Orest in Mossul“ verbindet die antike Tragödie mit dem aktuellen politischen Konflikt im Nahen Osten. Das Theaterstück wurde sowohl in Europa, als auch im Irak geprobt und inszeniert und wird auch im Schauspielhaus Bochum aufgeführt.