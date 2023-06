Großer Aktionstag beim VfB Günnigfeld für den guten Zweck

Bochum-Günnigfeld. Der große Charity-Tag beim VfB Günnigfeld in Bochum-Wattenscheid soll vor allem der Hilfsaktion „Löwenzahn“ helfen. Hier das Programm.

Der VfB Günnigfeld veranstaltet am Samstag, 10. Juni, erstmals einen großen Charity-Tag, dessen Erlös zu einem großen Teil dem Ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst Löwenzahn Bochum zugute kommen wird. Die Veranstaltung findet ab 15 Uhr am und im Sportzentrum Günnigfeld statt.

Aktiontag in Wattenscheid-Günnigfeld hilft „Löwenzahn“

„Die Idee zum Charity-Tag ist tatsächlich nicht bei uns, sondern auf einem anderen Sportplatz entstanden, wo ein anderer Verein eine ähnliche Aktion organisiert hatte. Als wir da vor Ort waren, wussten wir: Das können wir besser! Und dann haben wir direkt losgelegt“, erzählen Jacqueline Bock und Jacqueline Berntßen, die beiden Organisatorinnen aus der Jugendabteilung des VfB, von ihrer Idee.

Für Samstag, 10. Juni, haben die beiden viele Aktionen und Programmpunkte vorbereitet und organisiert, um möglichst viele Besucher zum Sportzentrum des Fußballvereins zu bewegen. So ist der Nachmittag ab 15 Uhr zunächst komplett auf Familien ausgerichtet. Vor Ort wird eine Hüpfburg aufgebaut, auf der sich die jüngeren Besucher austoben können. Außerdem können sich die Kinder schminken lassen, am Glücksrad drehen, auf Dosen werfen oder sich an der Spritzwand der Jugendfeuerwehr Günnigfeld sowie am Speed-O-Mat, einem Schuss-Geschwindigkeitsmesser, probieren. Für eine Tombola versprechen die Organisatorinnen „keine Nieten“.

Viel Programm wird geboten in Günnigfeld

Sie und ihre Mitstreiter/innen sorgen den ganzen Tag über auch für Essen, Getränke und Eis. Ab 16 Uhr geben Martin und der stadtbekannte Thomas Dragunski alias VfL Jesus am Sportzentrum Günnigfeld Autogramme – genauso übrigens wie Box-Weltmeisterin Elina Tissen. Ebenfalls um 16 Uhr betritt der Bochumer Sänger Michael Wurst die Bühne, ab 18 Uhr singt der Elvis Presley-Imitator Aron King, anschließend legt DJ ADC auf. Seinen krönenden Abschluss soll der Charity-Tag bei Einbruch der Dunkelheit mit einem Feuerwerk finden.

