Rekordbeteiligung für den Adventsmarkt in Wattenscheid

Bochum-Wattenscheid. Der Wattenscheider Weihnachtsmarkt bietet drei Tage lang Programm - von Musik über Sport bis Kunst. Zahlreiche Vereine und Firmen machen hier mit.

Mehr als 30 Holzhütten sollen wieder für eine gemütliche Atmosphäre sorgen auf dem Adventsmarkt der Möglichkeiten in Wattenscheid-City. Die Hütten stehen festlich erleuchtet und geschmückt wie in den Vorjahren am ersten Adventswochenende vom 1. bis 3. Dezember rund um die Propsteikirche auf der Kirchenburg - bestückt mit heimischen Vereinen, die Flagge zeigen, Informationen und auch ein buntes Sortiment an selbst gemachten Produkten anbieten. Die Palette reicht von Kunst über Ausstellung bis Musik.

Adventsmarkt der Möglichkeiten in Bochum-Wattenscheid

„Das Konzept hat sich in den Vorjahren bewährt, wenn sich hier Wattenscheider Akteure in geselliger Atmosphäre präsentieren“, erklärt Martin Komosha, der schon seit langer Zeit mit seinem Helferteam für Aufbau und Mitorganisation dieses Adventsmarktes sorgt.

Ganz früher mal rund um die nicht weit entfernte Alte Evangelische Kirche am Alten Markt. Jetzt also erneut rund um die Propsteikirche - evangelische und katholische Kirchengemeinde in Wattenscheid sind die Veranstalter dieses Wattenscheider Events, um dessen Erhalt sich die „Interessengemeinschaft Wattenscheider Adventsmarkt“ kümmert. „Dank der Unterstützung vieler Sponsoren aus Wattenscheid und Umgebung können wir diesen Adventsmarkt weiter stemmen“, betont Martin Komosha. Das reicht von zahlreichen Firmen über das WAT-Stadtteilbüro bis zur Bezirksvertretung Wattenscheid.

Und Komosha betont, dass die Preise für Imbiss und Getränke konstant bleiben, „hier findet keine Erhöhung statt im Vergleich zum Vorjahr. Und damit bleiben wir deutlich unter den Preisen der großen Weihnachtsmärkte wie zum Beispiel in Bochum“.

Adventsmarkt: Viele Wattenscheider Vereine nehmen teil

Eingebunden ist unter anderem auch der Lions Club Wattenscheid mit dem Schülersingen, sonst seit Jahren mit einem Stand in der Fußgängerzone vor der Sparkasse vertreten. „Und als neuer Teilnehmer ist der Wattenscheider Roll-Sport-Club (RSC) mit einem Stand dabei“, so Martin Komosha. „Mit über 30 Hütten und einem großen Angebot gibt es jedenfalls eine Rekordbeteiligung.“

Viel Programm auf der Kirchenburg in Bochum

Zum Programmablauf: Eröffnung ist am Freitag, 1. Dezember, um 18 Uhr. Jagdbläser des Hegerings Wattenscheid (18.15 Uhr) und die Feierabendband (ab 19.30 Uhr) mit einem offenen Singen auf dem Kirchplatz stehen anschließend auf dem Programm.

Am Samstag geht es ab 13 Uhr (Grußworte von Bezirksbürgermeister Herzog) weiter, unter anderem mit Tanzschule Gretzki (13.15 Uhr), den Wattenscheider Friedensbläsern (14.30 Uhr), dem MGV Glück Auf Höntrop (15.30 Uhr) und um 19 Uhr mit Musik von Rico Riciotti (Gesang & Saxophon).

Das Programm am Sonntag startet um 11 Uhr mit der Tanzschule Gretzki, um 12 Uhr folgt dann der Wattenscheider Roll-Schuh-Club (RSC) mit einer Kinder-Aufführung - „wir wollen dabei einen Einblick in unseren Sport geben und die Besucher auch kulinarisch verwöhnen“, erklärt die zweite RSC-Vorsitzende Susanne Kraft.

Der Nikolaus hat sich am Sonntag für 14 Uhr angekündigt, um 16 Uhr treten dann die Chorgemeinschaft Günnigfeld sowie der Kirchenchor St. Theresia Eppendorf unter der Leitung von August H. Köster auf.

„Uns liegt am Herzen, diese Traditionsveranstaltung zum Adventsauftakt zu erhalten und den Besuchern aus Wattenscheid und Umgebung wieder drei abwechslungsreiche Tage im Herzen der Innenstadt zu bieten“, betont Martin Komosha.

