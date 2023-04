Absperrung: Weitere Kritik an den Pollern auf der Parkstraße

Die Sperrung der Parkstraße in Wattenscheid durch Poller führt bisher zu zusätzlichem Verkehr in den Nebenstraßen.

Wattenscheid-Mitte. Kritik an Sperrung der Parkstraße in Wattenscheid durch Poller reißt nicht ab: Verkehr werde nur in die Nebenstraßen verlagert. Lösung gefordert

Die kürzlich erfolgte Abpollerung der Parkstraße sorgt weiter für Wirbel. Kritik kommt auch von der Bezirksfraktion UWG: Freie Bürger. „Wir haben uns bei der Beschlussfassung in der Bezirksvertretung am 30. August 2022 als einzige Fraktion gegen eine Sperrung der Parkstraße durch Poller in Höhe des Kolumbariums ausgesprochen“, so Vorsitzender Hans-Josef Winkler.

Kritik auch aus Politik an Pollern auf Parkstraße

Es sei richtig, dass die Parkstraße vielfach unberechtigt befahren wurde. „Der Ursprungsgedanke, die Geschwindigkeit von Tempo 30 durch Berliner Kissen zu erreichen, fand leider keine Zustimmung. Laut Verwaltung wäre diese Maßnahme mit zu hohen Kosten verbunden. Die Parkstraße ist zwar eine Anliegerstraße, aber durch den Stadtgarten und das Kolumbarium erhöht sich automatisch die Anzahl der Anlieger.“

Nebenstraßen seitdem stärker belastet

„Schon in der entscheidenden Sitzung haben wir gesagt, dass der Verkehr dann über die anderen Straßen fährt, die aufgrund der parkenden Fahrzeuge sowieso nicht mehr aufnahmefähig sind, zusätzlich die Anwohner belastet“, so Winkler weiter. „Das wurde sowohl von der Koalition aus SPD, Bündnis 90/die Grünen und FDP, aber auch von der CDU-Fraktion als unbegründet zurückgewiesen.“ Und er sagt: „Die Anwohner der Nebenstraßen wehren sich nun zurecht. Auch kann es kein Zustand sein, dass die Fahrer von Rettungsfahrzeugen erst die Poller entfernen müssen, um beispielsweise nach Günnigfeld zu kommen.“

Bemerkenswert sei auch die Aussage der beim Ortstermin mit Bürgern anwesenden Politiker der WAT-Koalition, dass, wenn sich die problematische Situation auf der Umgehungsstrecke Stresemannstraße nicht ändere, diese auch noch abgepollert werde. „Die Maßnahme auf der Parkstraße ist realitätsfern“, so Winkler. „Hier werden Probleme verlagert und nicht gelöst. Das ist Verkehrspolitik ohne Konzept.“

Abpollern der Nebenstraßen sei keine Lösung

Kritik auch von der CDU-Bezirksfraktion: „Wieder einmal zeigt sich, dass Maßnahmen der Verkehrsregulierung oder der Sperrung von Straßen nicht zum Ziel führen“, so Vorsitzender Gerd Kipp. „Auf die Mehrheit der Anlieger wird keine Rücksicht genommen. Ich bin mal gespannt, wie das Ergebnis der Lippenbekenntnisse, die Situation prüfen zu wollen, umgesetzt wird. Und wenn SPD, Grüne und FDP dann auch noch überlegen, die Nebenstraßen abpollern zu wollen, ist das ein weiteres Indiz des Scheiterns ihrer Verkehrspolitik.“ Und er verweist wie Winkler auf den geplanten autofreien Umbau des August-Bebel-Platzes in Wattenscheid-Mitte.

