Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Abriss der Fröbelschule

Die Stadt will das Grundstück an der Sommerdellenstraße 23 (7080 qm) verkaufen. Die ehemalige Fröbelschule soll abgebrochen werden, um eine Senioren- und Pflegeeinrichtung der Senioreneinrichtungen Bochum (SBO) zu errichten. Das teilte die Verwaltung im November der Bezirksvertretung mit. Das Grundstück soll an die SBO bzw. an den Investor verkauft werden. Das im nichtöffentlichen Teil eingebrachte Grundstücksgeschäft wurde einstimmig beschlossen.