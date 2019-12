Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Wachsende Nachfrage lässt Preise steigen

Die hochwertigsten Immobilien, die das Wittener Büro von Engel und Völkers in den letzten Jahren an den Mann gebracht haben, waren 2018 ein Einfamilienhaus in Kämpen für 745.000 Euro und in diesem Jahr eine Eigentumswohnung in Durchholz für 439.000 Euro.

Gutachter Teunißen führt die ansteigenden Preise für Häuser auf die niedrigen Zinsen zurück. Dadurch könnten sich mehr Menschen als zuvor ein Eigenheim leisten, die Nachfrage und damit der Preis steige. Laut Grundstücksmarktbericht gab es von 2010 bis 2018 bei frei stehenden Einfamilienhäusern im EN-Kreis eine Wertsteigerung um 54 Prozent, bei den Reihenhäusern waren es knapp 49 Prozent.