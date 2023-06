Vor Baum gefahren: Drei Polizisten in Dorsten schwerverletzt

Dorsten/Dortmund. Drei Polizisten sind bei einem Unfall mit ihrem Streifenwagen in Dorsten schwerverletzt worden. Wie es zum Unfall kam wird nun ermittelt.

Drei Polizisten sind in ihrem Dienstwagen mit einem Baum zusammengestoßen und wurden schwer verletzt. Am Dienstag, 6. Juni, waren die Beamten gegen 5 Uhr auf der Lippramsdorfer Straße in Dorsten-Lembeck (Kreis Recklinghausen) unterwegs, teilt die Polizei in einer Pressemeldung mit. Die Polizisten waren auf dem Rückweg von einem Einsatz.

Aus bisher ungeklärter Ursache sei der Streifenwagen, ein Mercedes-Sprinter, von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Die drei Polizisten der fünften Bereitschaftspolizei-Hundertschaft (26, 28 und 40 Jahre alt) des Recklinghäuser Präsidiums werden stationär in Krankenhäusern behandelt.

Ein Unfallaufnahme-Team des Polizeipräsidiums Dortmund ermittelt nun. Das ist in solchen Fällen die standardmäßige Vorgehensweise. Wenn potenzielle Ermittlungen gegen Polizisten geführt werden, übernimmt aus Gründen der Neutralität ein anderes Präsidium – Dortmund und Recklinghausen bilden dabei eine feste Paarung.

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Der tägliche Newsletter - jetzt mit allen wichtigen Updates zum Krieg in der Ukraine. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Vest