Versuchter Totschlag: Haftbefehl im Krankenhaus erlassen

Recklinghausen. Zwei Männer müssen nach einer Auseinandersetzung in Recklinghausen notoperiert werden. Einer ist das Opfer, der andere der mutmaßliche Täter.

In Recklinghausen ist eine Auseinandersetzung zwischen zwei Männern eskaliert. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilten, hatten sich die beiden in der Nacht auf Ostersonntag zunächst am Telefon gestritten. Kurz darauf soll dann ein 26-jähriger Recklinghäuser einen 30-jährigen Marler in einer Wohnung im Stadtteil Suderwich aufgesucht haben.

Dort soll der 26-Jährige "wahllos" auf den Oberkörper des 30-Jährigen eingestochen haben, so Polizei und Staatsanwaltschaft. Tatwaffe sei ein "messerähnlicher Gegenstand" gewesen. Beide Männer wurden schwer verletzt und mussten später notoperiert werden.

Polizei durchsucht mit SEK die Wohnung des Verdächtigen

Der 26-Jährige hatte laut Polizei zunächst noch in unbekannte Richtung flüchten können. Erste Fahndungsmaßnahmen blieben erfolglos. Seine Wohnung im Recklinghäuser Westviertel durchkämmte die Polizei am Sonntagmorgen mit Unterstützung von Spezialeinsatzkräften, auch dort war er aber nicht.

Am Sonntagnachmittag erfuhr die Polizei, dass der mutmaßliche Täter inzwischen in einem Herner Krankenhaus lag. Wegen der Schwere seiner Verletzungen musste er später in eine Bochumer Klinik gebracht werden. Die Polizei hatte ihn noch in dem Herner Krankenhaus vorläufig festgenommen und bewacht.

Am Nachmittag des Ostermontags verkündete ein Haftrichter dem Verdächtigen im Krankenhaus den Haftbefehl wegen versuchten Totschlags. Der 26-Jährige werde nun in ein Justizkrankenhaus verlegt, so die Polizei. Die Ermittlungen der Mordkommission dauern weiter an.