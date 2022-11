Mutmaßlich vier unbekannte Täter haben in Marl in der Nacht zum Montag einen Geldautomaten gesprengt. Die Täter sind auf der Flucht.

Fahndung Unbekannte sprengen Geldautomaten in Marl – Täter flüchtig

Marl. In Marl haben Unbekannte am Montag einen Geldautomaten gesprengt. Die Polizei fahndet nach den Tätern und bittet um Zeugenhinweise.

Mehrere unbekannte Täter haben in der Nacht zum Montag einen Geldautomaten im Marler Ortsteil Polsum gesprengt. Wie die Polizei berichtet, kam es gegen 3.05 Uhr zu der Sprengung im Vorraum einer Bankfiliale. Dabei seien die Räumlichkeiten erheblich beschädigt worden, das Gebäude sei nach derzeitigem Stand allerdings nicht einsturzgefährdet. Es habe keine Verletzten gegeben.

Vier maskierte Verdächtige fliehen nach Geldautomatensprengung in Marl

Zeugenangaben zufolge betraten drei maskierte Tatverdächtige mit Stirnlampen die Bank. Ein vierter Verdächtiger habe in einem dunklen Pkw, vermutlich einem Audi, mit Gelsenkirchener Kennzeichen gewartet. Nach der Sprengung seien die vier Personen in dem Wagen mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Gelsenkirchen-Hassel geflüchtet.

Zur Fahndungsunterstützung wurde nach Polizeiangaben unter anderem ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Ob und in welcher Höhe die Täter Beute gemacht haben, ist derzeit noch unklar.

Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die im Besitz von Fotos oder Videos der Tat sind, werden gebeten, diese im Hinweisportal des LKA unter „Geldautomatensprengung NRW“ hochzuladen.

Erst am Freitag vergangener Woche war in Herten ein Automat gesprengt worden.

