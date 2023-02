Türkischer Supermarkt: Hilfsgüter angezündet - Staatsschutz

Marl. Zwei Unbekannte haben in Marl Hilfsgüter an einem Supermarkt in Brand gesetzt. Sie sollen dabei auch eine türkische Flagge verbrannt haben.

Nach einer mutmaßlichen Brandstiftung in Marl ermittelt auch der Staatsschutz der Polizei. Unbekannte hatten in der Nacht zu Sonntag gegen 1 Uhr auf dem Gelände eines türkischen Supermarktes an der Bahnhofstraße noch nicht vorsortierte Hilfsgüter - Bekleidung, Lebensmittel und Tiernahrung - angezündet. Offen war am Montagnachmittag, ob diese noch geeignet gewesen wären, an die Erdbebenopfer in der Türkei gespendet zu werden.

Der zuständigen Polizei Recklinghausen liegen Videoaufnahmen vor, auf denen zwei Tatverdächtige auf dem Gelände zu sehen sind. Auf den Bildern ist zu sehen, dass einer der Tatverdächtigen einen Gegenstand von der Wand reißt und verbrennt. Dabei soll es sich um eine türkische Flagge handeln.

Außer dem Staatsschutz ermittelt auch das Fachkommissariat für Brandermittlungen. Bei dem Brand wurde niemand verletzt. An einem angrenzenden Kühlhaus entstand Sachschaden an der Fassade. Den gesamten Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 20.000 Euro. Zeugen können sich unter 0800/2361 111 melden. (red)

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Der tägliche Newsletter - jetzt mit allen wichtigen Updates zum Krieg in der Ukraine. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Vest