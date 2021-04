Tödlicher Unfall in Marl: 78-Jähriger vor Baum gefahren

Marl. Bei einem schweren Verkehrsunfall ist am Freitag ein Mann in Marl gestorben. Er war mit seinem Auto vor einen Baum gefahren. Ursache noch unklar.

Ein 78-jähriger Mann aus Marl ist am Freitagmittag bei einem schweren Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Aus bisher ungeklärter Ursache war er gegen 12.30 Uhr auf der Halterner Straße in Richtung Haltern am See mit seinem Auto gegen einen Baum gefahren. Das teilt die Polizei des Kreis Recklinghausen mit.

Der Unfallort liegt etwa in Höhe des Waldhauses Halter Pforte. Der schwer verletzte Mann verstarb noch an der Unfallstelle, heißt es in der Mitteilung. Die Straße musste zur Unfallaufnahme zwischenzeitlich gesperrt werden. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern noch an. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 6.000 Euro.

