Schwerer Unfall in Dorsten: ein Toter, vier Schwerverletzte

Dorsten/Marl. Ein Toter und vier Schwerverletzte - so die schreckliche Bilanz eines Unfalls in Dorsten. Der Verursacher könnte zuvor Alkohol getrunken haben.

Bei einem schweren Unfall in Dorsten ist ein 24-Jähriger gestorben. Er erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Nach Polizeiangaben war ein 25-Jähriger Fahrer aus Dorsten am Donnerstagabend gegen 22.15 Uhr auf dem Marler Damm in Richtung Norden unterwegs, als er noch ungeklärter Ursache auf den Wagen des 24-Jährigen auffuhr, der ebenfalls aus Dorsten stammt.

Das Fahrzeug des 24-Jährigen überschlug sich daraufhin, geriet in den Gegenverkehr und prallte gegen ein entgegenkommendes Auto, in dem 55-Jähriger und seine 48-jährige Beifahrerin aus Marl saßen. Der 25-jährige Fahrer geriet nach dem Aufprall von der Fahrbahn ab und landete mit seinem Auto vor einem Baum, im Graben neben der Fahrbahn.

Lebensgefahr kurz nach dem Unfall nicht ausgeschlossen

Weil der Verdacht bestand, dass er Alkohol getrunken haben könnte, wurden ihm im Krankenhaus Blutproben entnommen. Unmittelbar nach dem Unfall konnte bei dem 25-Jährigen Lebensgefahr nicht ausgeschlossen werden. Seine 19-Jährige Beifahrerin und die beiden Marler wurden schwer verletzt.

Die Polizei stellte den Führerschein des 25-Jährigen und alle drei beteiligten Fahrzeuge sicher. Die Ermittlungen dauern an. Hinweise darauf, dass sich die beiden jungen Männer ein Rennen geliefert haben, hat die Polizei nach jetzigem Erkenntnisstand nicht. Für die Unfallaufnahme war der Marler Damm in der Nacht stundenlang gesperrt. Die Polizei setzte dabei auch einen Hubschrauber ein. (red)

