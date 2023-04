Hunderte Pflanzen: Polizei hebt große Cannabis-Plantage aus

Recklinghausen. Zwei Recklinghäuser sollen eine Cannabisplantage mit geschätzt mehr als 1000 Pflanzen betrieben haben. Nun hat die Polizei zugeschlagen.

Hunderte Cannabispflanzen haben Polizeibeamte in einer Recklinghäuser Betriebshalle sichergestellt. Wie die Polizei mitteilt, seien sie der illegalen Plantage am Freitag, 21. April, durch einen Zeugenhinweis auf die Spur gekommen. Weil ihm an der Tiroler Straße starker Cannabisgeruch aufgefallen war, hat er sich an die Polizei gewendet. Die hat sich wiederum mit einem Durchsuchungsbeschluss Zutritt zur Halle verschafft und dort hunderte Hanfpflanzen, entsprechendes Equipment zum Anbau sowie geerntete und getrocknete Pflanzen entdeckt. Die Beamten haben alles sichergestellt.

Ersten Schätzungen zufolge sollen es gar über 1000 Pflanzen sein, teilt die Polizei weiter mit. Zwei Recklinghäuser stehen im Verdacht, die Plantage betrieben zu haben. So konnte die Polizei einen 40-Jährigen und einen 43-Jährigen festnehmen. Während der jüngere in Untersuchungshaft sitzt, muss sich der ältere regelmäßig bei der Polizei melden. Dafür bleibt der 43-Jährige auf freiem Fuß. Gegen beide wird wegen des Verdachts des illegalen Anbaus von Betäubungsmitteln ermittelt.

