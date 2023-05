Schüler einer Grundschule in Recklinghausen haben am Schulhof einen grausigen Fund gemacht: Sie entdeckten die Leiche einer jungen Frau (Symbolfoto).

Leichenfund Recklinghausen: Kinder finden Frauenleiche am Schulhof

Recklinghausen. Schüler haben am Schulhof ihrer Grundschule in Recklinghausen die Leiche einer Frau gefunden. Die Todesursache ist unklar, die Polizei ermittelt.

Kinder haben am Schulhof ihrer Grundschule in Recklinghausen die Leiche einer jungen Frau gefunden. Die Identität der Toten und die Todesursache seien noch unklar, sagte eine Polizeisprecherin am Montag. Bei der Toten könne es sich aber wegen des Alters nicht um eine Schülerin der Schule handeln.

Mordkommission wurde eingesetzt

Die Schüler hätten die leblose Frau am Montagmorgen gegen 7 Uhr entdeckt, sagte die Polizeisprecherin. Ein Notarzt habe nur noch ihren Tod feststellen können. Notfallseelsorger hätten sich anschließend um die Kinder gekümmert. Wegen der unklaren Situation sei routinemäßig eine Mordkommission eingesetzt worden. Der Unterricht an der Grundschule fiel nach Angaben der Stadt am Montag aus.

Mehrere Medien hatten zuvor berichtet. (dpa)

