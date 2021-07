Raubüberfall aus Recklinghausen bei Aktenzeichen XY im ZDF

Die Polizei hat einen Raubüberfall in Recklinghausen noch nicht klären können. Er wird am Mittwoch bei Aktenzeichen XY gezeigt.

Recklinghausen. Zwei Männer klingeln bei einem 18-Jährigen und überfallen ihn. Der ungeklärte Fall wird am Mittwoch bei Aktenzeichen XY im ZDF gezeigt.

Bei der nächsten Sendung von Aktenzeichen XY wird auch ein Fall aus Recklinghausen vorgestellt, der bislang nicht geklärt ist: Am 5. März des vergangenen Jahres hatten zwei noch unbekannte Männer einen 18-Jährigen überfallen. Laut Polizei klingelten sie am Tattag gegen 9.30 Uhr an der Haustür des Opfers an der Straße Im Romberg. Als der 18-Jährige öffnete, soll er von einem der beiden Räuber mit einem gezielten Faustschlag niedergestreckt und am Boden fixiert worden sein. Der andere durchsuchte die Räume nach Bargeld und Wertsachen.

Der bedrohte 18-Jährige musste den Unbekannten seine Bankkarte mit der PIN und sein Mobiltelefon geben. Anschließend verließ einer der beiden Männer das Haus und hob um 9.42 Uhr an einem Geldautomaten in der Recklinghäuser Innenstadt Bargeld ab. Nach seiner Rückkehr zum Haus flüchteten beide Tatverdächtigen mit einem Auto.

Opfer wurde beim Überfall leicht verletzt

Die Polizei Recklinghausen sucht nach Hinweisen für diesen Mann. Foto: Polizei Recklinghausen

Der 18-Jährige wurde bei dem Überfall laut Polizei leicht verletzt. Auch die Veröffentlichung eines Fahndungsfotos eines der beiden Männer hat die Polizei bislang nicht weitergebracht. Der Verdächtige wurde beim Abheben in der Bank aufgezeichnet. Er ist schlank, hat schwarze Haare und einen Vollbart, ist circa 1,85 Meter groß und trug einen schwarzen Hoodie von Nike. Der Mann soll türkisch oder mit türkischem Dialekt gesprochen haben.

Hinweise nimmt die Polizei auch jetzt schon weiter unter 0800/2361 111 entgegen. Ab Mittwoch ist eine zusätzliche Zeugenhotline unter 0800/2361 550 geschaltet. Die Sendung läuft am Mittwoch um 20.15 im ZDF. (red)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Vest