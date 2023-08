Plastikteile geladen: Feuerwehr löscht brennenden Lkw auf A2

Die Autobahn musste während des Einsatzes in Richtung Oberhausen gesperrt werden.

Recklinghausen. Aus noch unklarer Ursache fängt ein Lkw auf der A2 Feuer. Die Flammen greifen vom Fahrerhaus auf den Auflieger über. Die Feuerwehr rückt aus.

Die Feuerwehr Recklinghausen hat auf der A2 einen brennenden Lkw gelöscht. Für den Einsatz war am späten Dienstagnachmittag die Autobahn in Richtung Oberhausen voll gesperrt. Es kam zu einem massiven Rückstau.

Der Laster hatte zwischen den Anschlussstellen Recklinghausen-Ost und Recklinghausen-Süd Feuer gefangen. Die ersten Feuerwehrkräfte des Löschzugs Süd wurden durch einen ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen der Feuerwehr Hannover, der zufällig zuerst an der Einsatzstelle war, eingewiesen.

Parallel zum Löschangriff entfernten die Einsatzkräfte per Hand die Planen des Sattelaufliegers und Teile der Ladung. Foto: Feuerwehr Recklinghausen

Feuer greift vom Fahrerhaus auf den Sattelauflieger über

Das Fahrerhaus stand zu diesem Zeitpunkt bereits in Vollbrand. Das Feuer griff auf den Sattelauflieger über. Parallel zum Löschangriff entfernten die Einsatzkräfte per Hand die Planen des Sattelaufliegers und Teile der Ladung. Die Löschmaßnahmen der Feuerwehr zeigten schnell Erfolg. Der Lkw hatte Plastikteile geladen.

Der Fahrer und ein Ersthelfer wurden leicht verletzt. Sie kamen mit dem Verdacht auf Rauchgasvergiftungen in ein Krankenhaus. Der Einsatz der Feuerwehr dauerte bis 20.30 Uhr an. Zu Verkehrsbehinderungen kam es bis in die Nachtstunden.

Die Löschmaßnahmen der Feuerwehr zeigten schnell Erfolg. Foto: Feuerwehr Recklinghausen

