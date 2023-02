Alleinunfall in Recklinghausen: Ein Motorradfahrer ist so schlimm gestürzt, dass er kurze Zeit darauf im Krankenhaus verstarb. (Symbolfoto)

Unfall Motorradfahrer (58) stirbt nach Sturz in Recklinghausen

Recklinghausen. Ein Motorradfahrer ist am Montag mit seiner Maschine von der Fahrbahn abgekommen und so schwer gestürzt, dass er im Krankenhaus verstarb.

Ein 58 Jahre alter Motorradfahrer aus Recklinghausen ist am Montag, 13. Februar, bei einem Alleinunfall schwer gestürzt. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Unfallkrankenhaus geflogen, wo er später verstarb.

Nach den Angaben der Polizei Recklinghausen war der Kradfahrer gegen 13.45 Uhr auf der Ahornstraße in Recklinghäuser Stadtteil Grullbad unterwegs. Den Angaben nach verlor er die Kontrolle über sein Motorrad, kam von der Fahrbahn ab und stürzte. Beim Eintreffen der Rettungskräfte sei der 58-Jährige nicht ansprechbar gewesen, heißt es weiter.

Mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen

Auf Grund der Schwere der Verletzungen wurde der Recklinghäuser mit einem Rettungshubschrauber in ein Dortmunder Unfallkrankenhaus geflogen. Dort konnte am späteren Nachmittag nur noch der Tod des 58-Jährigen festgestellt werden.

Die Unfallaufnahmeteam der Polizei nahm Ermittlungen am Unfallort in Recklinghausen auf. Laut Mitteilung der Polizei kann die Beteiligung eines weiteren Fahrzeugs an dem Unfall ausgeschlossen werden. (red)

