Marl: Polizei befreit fünf Welpen aus Transporter

Marl. Sie hatten kein Wasser und saßen in ihren Fäkalien: Fünf Welpen sind von der Polizei in Marl aus einem Transporter gerettet worden.

Polizeibeamte haben am Wochenende fünf Welpen aus einem Kleintransporter in Marl gerettet. Das berichtete die Polizei Recklinghausen am Dienstagmorgen.

Demnach hatten Zeugen am Samstagnachmittag die Polizei alarmiert, nachdem sie ein Winseln aus dem Innern des Wagens gehört hatten. Polizisten stoppten den Transporter auf der Römerstraße in Marl. Im Laderaum fanden sie fünf Welpen zwischen unzureichend gesicherten Möbeln, Werkzeugkisten, Autoreifen und gefüllten Benzinkanistern.

Welpen saßen in ihren Fäkalien und hatten kein Wasser

Die erst wenige Wochen alten Tiere hätten nur Essensreste und kein Wasser gehabt, die Boxen seien mit Fäkalienrückständen verdreckt gewesen, so die Polizei.

Drei der fünf Hundewelpen in einer Transportbox. Foto: Polizei Recklinghausen Foto: Polizei Recklinghausen

Der Fahrer, ein 32-Jähriger ohne festen Wohnsitz in Deutschland, habe angegeben, die Tiere für einen Bekannten nach Niedersachsen bringen zu wollen. Eine Einfuhrerlaubnis für die Welpen besaß er nicht. Als die Polizei ihn stoppte, war er nach eigenen Angaben bereits knapp 24 Stunden unterwegs.

Welpen befinden sich in Quarantäne

Die Beamten schrieben eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz. In Absprache mit einer hinzugerufenen Tierärztin wurden die Welpen von der Marler Feuerwehr in ein Tierheim gebracht und befinden sich dort jetzt in Quarantäne.

Der Transporter-Fahrer musste vor seiner Weiterfahrt mehrere Hundert Euro als Sicherheitsleistung hinterlegen. (red)