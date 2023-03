Linienbus prallt gegen Autos und kracht gegen Wohnhaus

Castrop-Rauxel. Mindestens drei Personen sind bei einem Busunfall in Castrop-Rauxel teils schwer verletzt worden. Die Ursache dafür ist noch völlig unklar.

In Castrop-Rauxel ist ein Linienbus gegen ein Wohnhaus geprallt. Das Fahrzeug war laut Polizeiangaben zuvor aus noch unklarer Ursache von der Fahrbahn abgekommen und zunächst mit mehreren am Fahrbahnrand abgestellten Autos kollidiert. Der Unfall ereignete sich am Montag gegen 17 Uhr. Der Bus kam aus Herne und fuhr in Richtung Castrop-Rauxel.

Nach aktuellen Erkenntnissen wurden durch den Verkehrsunfall mindestens drei Personen zum Teil schwer verletzt, der Linienbus und das betroffene Haus durch die Kollision schwer beschädigt. Derzeit laufen weitere Rettungs- und Bergungsmaßnahmen. Die Karlstraße ist zwischen der Stadtgrenze nach Herne-Holthausen und der Bochumer Straße in Höhe des Unfallortes in beiden Richtungen voll gesperrt. Über die voraussichtliche Dauer der Maßnahmen können aktuell keine Angaben gemacht werden. (red)

