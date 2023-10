Kurz vor Ladenschluss: Räuber überfällt Penny-Markt

Recklinghausen. Unbekannter bedroht Kassiererin in Discounter mit einer schwarzen Schusswaffe. Nach dem Überfall auf den Markt kann der bewaffnete Mann fliehen.

Ein Bewaffneter hat am Mittwochabend den Penny-Markt an der Dortmunder Straße 162 in Recklinghausen überfallen und Bargeld aus der Kasse genommen. Er habe eine Mitarbeiterin zwei Minuten vor der Schließung des Geschäfts um 22 Uhr mit einer schwarzen Schusswaffe bedroht, teilte die Polizei Recklinghausen mit. Anschließend sei der Dieb in eine unbekannte Richtung geflohen. Die Kassiererin blieb unverletzt. Erste Fahndungsmaßnahmen verliefen erfolglos. Die Ermittlungen nach dem Täter laufen, die Polizei bittet um Mithilfe. So beschreibt sie den Täter:

männlich

ca. 180 cm groß

normale, sportliche Figur

dunkel bekleidet

trug eine Baseballkappe

sprach akzentfrei.

(dpa/red)

