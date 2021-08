Polizei Haltern am See: 47-Jähriger stirbt bei Motorradunfall

Haltern am See. Ein Mann aus Dorsten ist mit seinem Motorrad von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Der Mann starb noch an der Unfallstelle.

Auf der L 509 aus Richtung Haltern am See hat es am Sonntag einen tödlichen Motorradunfall gegeben. Ein 47-jähriger Mann aus Dorsten fuhr um 14.14 Uhr mit seinem Motorrad die Dorstener Straße (L 509) aus Richtung Haltern am See kommend in Richtung Lippramsdorf.

Aus bislang unbekannten Gründen kam der Motorradfahrer nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Trotz sofortiger Reanimationsmaßnahmen verstarb der Mann noch an der Unfallstelle.

Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen bis dato nicht vor. Die Ermittlungen dauern an. Die Dorstener Straße war bis gegen 17 Uhr gesperrt. (red)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Vest