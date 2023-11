Bombendrohung an Dorstener Schule: Polizei gibt Entwarnung

Bombendrohung in Dorsten: Die Polizei ist an einer Gesamtschule im Großeinsatz.

Dorsten. An einer Dorstener Gesamtschule hat es eine Bombendrohung gegeben. Ein Groß-Aufgebot der Polizei rückte an. Einen Sprengsatz fand es nicht.

Großeinsatz an der Gesamtschule Wulfen in Dorsten: Eine Bombendrohung hat einen Polizeieinsatz ausgelöst. Tausende Menschen mussten sofort das Gebäude verlassen.

Laut Polizeisprecherin Annette Achenbach ging die Bombendrohung per E-Mail schon am Samstag ein, wurde aber erst am Montag (6. November) im Postfach entdeckt. Anschließend leitete die Schulleitung sofort die Räumung der Schule ein und alarmierte die Polizei. Betroffen waren bis zu 1500 Menschen, die nach der Drohung evakuiert werden mussten. Die Einsatzkräfte suchten das Schulgelände nach einer möglichen Bombe ab. Gefunden wurde nichts und so gab die Polizei noch am Vormittag Entwarnung.

Zuletzt gab es ähnliche Drohungen im Kreis Recklinghausen

Von welcher E-Mail-Adresse die Drohung kam und ob diese der Schule bekannt ist, konnte die Polizeisprecherin noch nicht beantworten. Betroffen sei am Montag aber nur die Gesamtschule Wulfen, in den letzten Wochen gab es aber bereits ähnliche Drohungen in Marl und Haltern.

