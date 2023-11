Die Polizei wurde am Montag an der Bochumer Straße in Recklinghausen gerufen.

Blaulicht Messerattacke in Recklinghausen: Nachbar sitzt in U-Haft

Recklinghausen. Ein Mann ist schwer mit einem Messer verletzt worden. Er hat überlebt, ist aber in kritischem Zustand. Der mutmaßliche Täter war ein Nachbar.

Ein Recklinghäuser ist nach einem schweren Messerangriff am Montag in der Kreisstadt gefährlich verletzt worden. Eine Mordkommission ermittelt jetzt.

Wie die Polizei Recklinghausen und die Staatsanwaltschaft Bochum mitteilten, kam es am Montag an der Bochumer Straße in Recklinghausen zu einer Messerattacke. Ein 31-Jähriger stach mit einem Messer auf einen 48-Jährigen ein und verletzte ihn dabei schwer. Zeugen riefen daraufhin die Polizei, die kurz darauf eintraf und den Verdächtigen festnahm. Außerdem fand die Polizei im Haus ein Messer. Wie die Ruhr-Nachrichten zuvor berichteten, sollen die beiden Männer aufeinander losgegangen und der Streit anschließend eskaliert sein. Das wollte die Polizei auf Nachfrage nicht kommentieren.

Polizei Recklinghausen: 48-Jähriger musste notoperiert werden

Der Verletzte wurde umgehend in ein Krankenhaus gebracht und sofort notoperiert. Der 48-Jährige lebt, aber sein Zustand ist weiterhin kritisch. Weitere Informationen wollte die Polizei auf Nachfrage noch nicht nennen. Im Internet kursiert außerdem ein Video, dass den Angriff zeigt. Die Polizei bittet darum, dieses Video nicht weiter zu teilen.

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstagnachmittag mitteilten, sitzt der mutmaßliche Täter inzwischen in U-Haft. Bei den beiden Beteiligten aus Recklinghausen handele es sich um Nachbarn. Die näheren Hintergründe der Tat seien noch unklar und Bestandteil der laufenden Ermittlungen.

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Was ist los in meiner Stadt, in der Region, in der Welt? Mit dem WAZ-Newsletter verpassen Sie keine Nachrichten. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Vest