Verkehrsunfall Zweimal Alkohol am Steuer – Tausende Euro Schaden in Velbert

Velbert. Opelfahrer aus Heiligenhaus nimmt einem Toyota die Vorfahrt. Unfallfahrer hat Alkohol getrunken. Polizei stoppt zudem 22-jährigen Betrunkenen.

Tausende Euro Schaden sind die Bilanz zweier Alkoholunfälle am Wochenende auf der Heiligenhauser Straße.

Am späten Samstagabend fuhr war ein 30 Jahre alter Heiligenhauser mit seinem Opel Insignia über die Heiligenhauser Straße in Richtung Heidestraße. Als er nach links in die Jahnstraße einbiegen wollte, übersah er den Toyota Yaris eines 58-jährigen Mannes aus Heiligenhaus. Verletzt wurde bei dem Zusammenstoß niemand, allerdings entstand an beiden Autos ein zum Teil erheblicher Sachschaden. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Insgesamt beläuft sich der bei dem Unfall entstandene Sachschaden auf eine Summe von rund 6500 Euro.

Strafverfahren eingeleitet

Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass der 30-jährige Opelfahrer unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein bei ihm durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 0,7 Promille (0,34 mg/l). Gegen den Heiligenhauser wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Deutliche Ausfallerscheinungen

Wenige Stunden später beobachtete eine Streifenwagenbesatzung der Velberter Polizei einen PKW, der erkennbar unsicher auf der Heiligenhauser Straße in Velbert-Mitte unterwegs war und seine Fahrt mit deutlichen Ausfallerscheinungen über die Jahnstraße und Grünheide fortsetzte. Dort konnten die Beamten den Wagen stoppen und damit die gefährliche Fahrt gerade noch rechtzeitig ohne Unfallfolgen beenden. Bei der Kontrolle des 22-jährigen Fahrzeugführers bestätigte sich sehr schnell der Verdacht der Alkoholisierung. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,7 Promille (0,85 mg/l). Daraufhin leitete die Velberter Polizei ein Strafverfahren gegen den 22-Jährigen ein. Weitere Berichte aus Velbert lesen Sie hier.