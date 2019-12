Zwei Wohnungen in Velbert nach Wasserschaden nicht bewohnbar

Ein massiver Wasserschaden bereitete der Feuerwehr in Velbert am Samstag jede Menge Arbeit.

Velbert. Ein geplatztes Heizkörper-Ventil setzte am Samstag zwei Wohnungen an der Birther Straße unter Wasser. Die Bewohner mussten ausziehen.

Ein erheblicher Wasserschaden in einem zwölfgeschossigen Hochhaus an der Birther Straße hielt am Samstagabend, 22. Dezember, die Feuerwehr auf Trab. Ein geplatztes Eckventil eines Heizkörpers setzte zwei Wohnungen dermaßen unter Wasser, dass sie nicht mehr bewohnbar waren. Die Mieterinnen – zwei Mütter mit Kindern – fanden anderweitig Unterschlupf. Heißes Wasser schoß aus der Leitung in die durch Dampf schon vernebelte Wohnung und stand etwa zehn Zentimeter hoch in den Räumen. Es gab keinen Strom, der Laminatboden war aufgeschwemmt, auch der Aufzugsschacht stand bereits unter Wasser.

Einsatz der Feuerwehr dauerte zwei Stunden

Durch das Auslegen von Tüchern und Lappen hatten die Bewohner zwar verhindert, dass das Wasser auch in die übrigen Wohnungen in der dritten Etage lief, dafür lief es allerdings in das Appartement darunter und richtete auch hier erheblichen Schaden an. Nachdem ein Mitarbeiter der zuständigen Wohnungsbaugesellschaft die Wasserzufuhr der Heizung im Keller abgestellt hatte, gelang es den Einsatzkräften, das Leck mit einem Holzstopfen provisorisch zu verschließen. Ein freiwilliger Löschzug aus Velbert-Mitte wurde nachalarmiert, der zusätzliches Gerät - unter anderem einen Wassersauger - mitbrachte. Damit wurden die Wohnungen zwar weitgehend trockengelegt, bewohnbar waren sie jedoch nicht. Da das gesamte Gebäude ohne Heizung war, informierte der Mitarbeiter der Wohnungsbaugesellschaft sofort einen Installateur. Zunächst hatte man erwogen, das gesamte Haus zu evakuieren, doch da es für die Jahreszeit recht mild ist, wurde darauf verzichtet. Nach fast zwei Stunden war der Einsatz beendet. Zum Sachschaden gibt es noch keine Angaben.