Zwei Verletzte bei Unfall in Velbert-Tönisheide

Velbert. 32-Jährige missachtete die Vorfahrt eines T-Roc-Fahrers. Beim Abbiegen kam es zum Zusammenstoß an der Auffahrt zur BAB 535.

Weil eine 32-jährige Velberterin die Vorfahrt eines VW T-Roc-Fahrers missachtet hat, kam es zu einer Kollision auf Kuhlendahler Straße an der Auffahrt zur BAB 535. Beide Fahrer mussten ambulant im Krankenhaus versorgt werden.

Gegen 6.45 Uhr befuhr am Mittwoch eine 32-jährige Velberterin mit ihrem Audi A3 die Kuhlendahler Straße in Fahrtrichtung Tönisheide. Im Kreuzungsbereich wollte sie nach links auf die BAB 535 in Fahrtrichtung Essen aufzufahren. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt des ihr entgegenkommenden VW T-Roc, in dem der 31-jährige Velberter, gemeinsam mit seiner 25-jährigen Beifahrerin. Weder der T-Roc noch der Audi A3 waren nach dem Aufprall noch fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden an den Fahrzeugen wird auf circa 13.000 Euro geschätzt.