Modernisierungsarbeiten Zwei Schließungen in Essen: Und das Extrablatt in Velbert?

Velbert. Zwei Essener Filialen des Café Extrablatt haben am Mittwoch vorerst den Betrieb eingestellt. Für die Velberter Filiale gibt es gute Nachrichten.

Nachdem diese Woche gleich zwei Essener Filialen der Kette „Café Extrablatt“ vorübergehend geschlossen wurden, stellt sich die Frage: Wird das Extrablatt in Velbert-Mitte in diesem Sommer weiterhin geöffnet bleiben? Muharrem Ezici, Fillialleiter in Velbert, stellt klar, ob sein Lokal auch dicht machen muss.

Velbert-Mitte kann aufatmen! Das Café Extrablatt an der Friedrichstraße wird „auf jeden Fall“ weiterhin seine Türen für Velberterinnen und Velberter offenhalten. Dies bestätigte Ezici in einem Gespräch mit der WAZ. Dabei können die Bewohner beruhigt sein: Er versicherte, dass keine Schließung wegen Umbauarbeiten geplant seien – schließlich besteht die Filiale erst seit zwei Jahren.

Extrablatt am Baldeneysee und auf der Rü voraussichtlich für zwei Wochen geschlossen

Am Mittwoch gaben die Filialen des Café Extrablatt am Baldeneysee und auf der Rü über Social Media bekannt, dass sie bis zum 9. Juli einschließlich geschlossen bleiben. Mitten in der Hochsaison sorgte das für einige Kommentare von verwirrten Besucherinnen und Besuchern. Schließlich laden die sommerlichen Temperaturen umso mehr zum Verweilen auf der Terrasse am See oder zu kühlen Drinks in Rüttenscheid ein.

Bis zum 9. Juli soll die Extrablatt-Filiale am Essener Baldeneysee vorerst geschlossen bleiben. Foto: Domenica Sagan / Funke

Am Nachmittag soll die Zentrale der Kette eine ausführliche Mitteilung versendet haben: Darin erklärt sie, dass sie es bedauern, mitteilen zu müssen, dass die beiden Filialen wegen eines Wechsels in der Geschäftsführung und baulicher Mängel vorübergehend geschlossen blieben. Betroffen sei zudem eine Filiale in Gelsenkirchen. Wann die Cafés tatsächlich wieder öffnen, bleibt vorerst abzuwarten.

