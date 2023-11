Foto: Polizei ME

Bei dem Verkehrsunfall in Velbert-Langenberg ist das Auto erheblich beschädigt worden.

Straßenverkehr Zwei Mauern standen im Weg: Drei Verletzte in Velbert

Velbert. Bei einem Unfall in Velbert-Langenberg sind drei Menschen leicht verletzt worden. Der junge Audi-Fahrer war wohl zu schnell unterwegs.

Ein 22-jähriger Velberter hat am Montag (20. November) wegen überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Auto verloren und stieß an der Vosskuhlstraße in Velbert-Langenberg gegen zwei Mauern.

Er und seine beiden Beifahrerinnen, 17 und 21 Jahre alt, wurden glücklicherweise nur leicht verletzt.

Gegen zwei Mauer in Velbert geprallt

Nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen fuhr der 22-Jährige gemeinsam mit seinen Beifahrerinnen gegen 19 Uhr in einem Audi A4 auf der Vosskuhlstraße in Richtung Heegerstraße. Auf Höhe der freiwilligen Feuerwehr verlor er wegen leicht überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Auto und kollidierte mit der rechten Autoseite mit einer Mauer. Es gelang ihm, zunächst zurück auf die Straße zu fahren, bevor er die Kontrolle ein weiteres Mal verlor und mit der linken Fahrzeugseite gegen eine Mauer fuhr.

Auto musste abgeschleppt werden

Durch die Wucht der Zusammenstöße wurden der Fahrer und seine beiden Beifahrerinnen leicht verletzt. Das Auto musste abgeschleppt werden.

Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren zur Klärung des Unfallhergangs ein und schätzt den Gesamtsachschaden auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag.

