Zwei Brüder eröffnen in Tönisheide eine Metzgerei

Neviges. Tönisheide hat wieder eine Metzgerei. Neben Rind- und Lammfleisch bieten zwei Brüder Leckereien an, die man in einer Fleischerei nicht erwartet.

Beide essen für ihr Leben gern Fleisch und fühlen sich pudelwohl in Tönisheide. Der eine hat eine Ausbildung im Fleischhandel, der andere ist Student. Mit dem Gedanken, sich selbstständig zu machen, spielte jeder für sich schon länger. Als die Brüder Abdulmenav und Musa Dag hörten, dass die Räume der früheren Metzgerei Kampmann wieder leer stehen – vorübergehend konnte man hier Frischfutter für Hunde kaufen – zögerten sie keine Sekunde. In Kürze eröffnen sie an der Nevigeser Straße die Fleischerei „Dag Kasap“. Kasap ist die türkische Bezeichnung für Metzgerei, ihre kurdischen Wurzeln wollen die beiden in Velbert geborenen Brüder nicht verleugnen. Daher wird es bei „Dag Kasap“ viel Rind-, Kalb- und Lammfleisch geben sowie Geflügel – nur eben kein Schweinefleisch.

Auch der Vermieter ist glücklich

Fleisch-Spezialitäten und auch süße Naschereien will Abdulmenav Dag gemeinsam mit seinem Bruder Musa an der Nevigeser Straße anbieten. Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

„Wir freuen uns sehr, dass hier ist eine große Chance. Und dann noch in Tönisheide“, sagt Abdulmenav Dag (24) und strahlt über beide Backen. Ohne seinen „kleinen“ Bruder Musa (22) hätte er den Sprung in die Selbstständigkeit allerdings nicht gewagt. Der Student der Mechatronik – eine Kombination aus Elektrotechnik, Maschinenbau und Informatik – kann zwar prima mit Zahlen umgehen und ist ein leidenschaftlicher Fleisch-Liebhaber, aber er weiß bei allem Enthusiasmus auch: So ganz reicht das nicht, um erfolgreich eine Fleischerei zu führen. Aber praktischerweise ist ja Bruder Musa seit zwei Jahren im Bereich Fleischhandel tätig. Und so dürfen sich die Tönisheider an altgewohnter Stelle wieder auf eine Metzgerei freuen. „Herr Kampmann, unser Vermieter, ist auch sehr froh. Er ist sehr nett und hilfsbereit, da sind wir sehr dankbar.“

Noch ein paar Formalitäten erledigen

Wurstverkauf ist geplant Zunächst wird es bei „Dag Kasap“, Nevigeser Straße 291, nur Fleisch geben. In den großzügigen Räumen hinter dem Laden wird die Ware zerkleinert und portioniert. Auch ein Kühlraum ist vorhanden. Wenn „Dag Kasap“ erst einmal angelaufen ist, wollen die Brüder Dag auch Wurstwaren anbieten. Steht der genaue Eröffnungstag fest, wird auf Flyern über die Öffnungszeiten informiert. Klar ist bisher: Es wird keine Mittagspause geben, „Dag Kasap“ wird durchgehend geöffnet haben.

Wann genau „Dag Kasap“ öffnet, ist noch nicht ganz klar, es müssen noch ein paar kleine Formalitäten erledigt werden. „Entweder jetzt in der kommenden Woche oder die Woche darauf“, sagt der 24-Jährige, der im Moment kaum weiß, wo ihm der Kopf steht. „Erst hat sich das Gesundheitsamt hier alles angeschaut, dann durfte ich zur Handwerkskammer, die hat den Betrieb zugelassen.

Das Gesundheitsamt wird auch noch mal kommen, alles bisschen stressig, aber es ist gut so. Geht ja um Lebensmittel, da muss man streng sein“, sagt Abdulmenav Dag, der sich genau wie sein Bruder Musa unheimlich freut, sich auch beruflich in Tönisheide niederzulassen. Hier wollen sie beide nicht mehr weg. „Das ist eine super Gegend. Schön ruhig, und die Verkehrsanbindung ist toll.“ Finden auch Investoren: In den letzten drei Jahren entstanden in Tönisheide am Meiberger Weg und an der Wimmersberger Straße gleich zwei Neubaugebiete.

Beide lieben Sport

Beide treiben leidenschaftlich gern Sport, Musa Dag liest auch gern, sein Bruder Abdulmenav kickt in der Fußballmannschaft des TSV Neviges. „Bewegung ist wichtig“, sagt der 24-Jährige und lacht. Denn essen, das tun sie beide gern. Abdulmenavs Leibgericht sind Köfte, kleine Hackfleischbällchen, sein Bruder Musa mag am liebsten Lammkoteletts. Und dann natürlich all die süßen Verführungen, die es normalerweise in einer Fleischerei nicht zu kaufen gibt. „Kennen Sie Baklava? Das ist Blätterteig-Gebäck, zum Beispiel mit Pistazien oder anderen Nüssen.“ Auch ein paar Grundnahrungsmittel sowie jede Menge Gewürze wird es bei „Dag Kasap“ geben. Ja, sie können es beide kaum abwarten, los zu legen. Es klingt fast wie eine kleine Liebeserklärung, wenn der neue Chef mit Besitzerstolz sagt: „Es ist alles schön, aber diese Theke, die finde ich wundervoll.“