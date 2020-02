Zum dritten Mal insolvent

Die Velberter Küpper Metallverarbeitung GmbH an der Haberstraße mit über 200 Beschäftigten hat zum bereits dritten Mal Insolvenz angemeldet. Das erste Mal war 2017, damals stieg der thailändische Investor PCS Machine Group Holding PCL (PCSG) ein.

Im Februar 2019 folgte die zweite Insolvenz, nun in Eigenverwaltung. Im Rahmen eines strukturierten Investorenprozesses setzte sich das Unternehmen Gramax durch und übernahm den Automobilzulieferer. Am vergangenen Freitag (7. Februar) wurde der dritte Insolvenzantrag gestellt, wiederum in Eigenregie. Zum vorläufigen Sachwalter wurde der Wuppertaler Anwalt Dr. Jens Schmidt bestellt.