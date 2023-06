„Zubetoniert“: Viele Reaktionen zum neuen Hotel in Velbert

Velbert. Der Neubau eines Hotels in Velbert hat unterschiedliche Reaktionen ausgelöst. Unter einem Facebook-Beitrag kam es zu vielen Diskussionen.

In dieser Diskussion war wirklich alles dabei: Von Beschwerden über sarkastische Forderungen bis hin zu konstruktiven Denkanstößen und Glückwünschen für den Bauherrn Grimmert, der in Velbert aktuell ein neues Hotel errichtet. Wie berichtet ein neues Tagungshotel, auf dem Eckgrundstück Flandersbacher Weg/Heiligenhauser Straße entstehen. Dazu gab es zahlreiche Reaktionen und Kommentare auf der Social Media Plattform Facebook, die zeigen, wie die Velberter über das Vorhaben denken.

Manche Nutzer setzten mehrere Kommentare ab: „Schade, dass die grüne Ecke zubetoniert wird. Mehr Bäume hätte ich schöner gefunden“, heißt es. Weiter schreibt die Userin: „Hoffentlich wird es wenigstens barrierefrei, das ist mehr als rollstuhlgerecht“. Ähnlicher Meinung ist auch eine Velberterin, laut der die Stadt „immer mehr zubetoniert“ wird. „Ohne Rücksicht auf die Einwohner, siehe Stadtgalerie und das geplante Gewerbegebiet am großen Feld. Egal, welche Folgen das für uns hat“. Genauso sorgt sich ein Leser um die Natur: „Wieder ein Stück grüne Lunge betoniert. Warum nicht in der Stadtmitte, da wo Karstadt stand“, fragt er.

„Velbert zu betonieren“: Facebook-Nutzer diskutieren untereinander über den Bau des Hotels

Doch die User diskutieren ebenfalls miteinander, wobei ein Essener auf die vorigen Aussagen Bezug nimmt, die seiner Meinung nach nicht ausgewogen seien. „Bei 74,9 Quadratkilometer Fläche, einer Arbeitslosenquote von 6,7 Prozent, wird ein Hotel mit einer Grundfläche von vielleicht 1000 qm (inklusive Außenfläche) sicherlich den ein oder anderen Arbeitsplatz schaffen, aber nicht Velbert ‘zubetonieren’. Zumal das besagte Grundstück wohl kaum ein ausgewiesenes Naherholungsgebiet ist“. Weniger ausführlich, dafür ebenso eindeutig formuliert es ein anderer Leser: „Leute, hört auf zu heulen. Grüne Ecke? In der Nähe ist auch der alte Sportplatz, da könnte man einen schönen Park bauen mit Bäumen“, schlägt er vor.

Gleichermaßen mangelt es in der Kommentarspalte auch nicht an Verweisen auf weitere Bauprojekte, die in der Stadt realisiert werden: „Es wäre sehr schön, wenn der Bau in Neviges – ehemaliges Rathaus und Post – bald fertiggestellt würde. Ist seit Jahren ein sehr unschöner Anblick“, merkt eine Userin an und verweist damit auf einen Neubau im Komplex des „Alten Rathauses“. Von allgemeiner Kritik an der Bebauung der Stadt handelt ein Kommentar, der mit einem sarkastischen Vorschlag versehen ist: „Wenn überhaupt mal was fertig wird und auch tatsächlich genutzt werden würde… Warum wird die Galerie nicht zum Hotel umgebaut?“

Ein bekannter Velberter Gastronom wünscht einen „guten Start“

Trotz zahlreicher kritischer Anmerkungen gibt es auch Userinnen und User, die das Vorhaben von Bauherr André Grimmert gutheißen. So heißt es unter anderem „viel Erfolg, bin gespannt“ und auch der Gastronom Walter Stemberg wünscht einen „guten Start“ – er gründete das Sternerestaurant „Haus Stemberg“ in Neviges, das mittlerweile von seinem Sohn Sascha Stemberg geführt wird.

Sie sind ebenfalls herzlich dazu eingeladen, auf Facebook sachlich mit uns und anderen Leserinnen und Lesern zu diskutieren.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Velbert