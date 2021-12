Zu Weihnachten Besuchsstopp im Helios Klinikum Velbert

Besuch dürfen die Patienten des Velberter Helios Klinikums an 25. Dezember nicht mehr empfangen.

Velbert. Wegen der steigenden Zahl der Corona-Infektionen sowie der Omikron-Variante spricht das Klinikum ein Besuchsverbot aus. Es gilt ab 25. Dezember.

Das Helios Klinikum Niederberg reagiert vorsorglich auf die wieder steigende Zahl bestätigter COVID-19-Infektionen sowie die Omikron-Variante und spricht ebenfalls ein Besuchsverbot aus.

Regelmäßig kommt der Pandemiestab des Helios Klinikum Niederberg zusammen, um aktuelle Entwicklungen zu bewerten und notwendige Entscheidungen zu treffen. „Wir wissen, wie wichtig Besuche sowohl für Patienten als auch Angehörige sind. Trotzdem haben wir uns im Einklang mit anderen Krankenhäusern der Region aufgrund der dynamischen Entwicklung der Omikron-Variante dazu entschieden, Besuche bis auf Weiteres nicht mehr zuzulassen“, so die Kaufmännische Standortleitung Nasanin Chenari. „Wir wissen, dass das insbesondere an den Weihnachtstagen schwer ist, aber die Gesundheit unserer Patienten und Mitarbeiter steht an erster Stelle. Daher bitten wir um Verständnis.“

Corona in Velbert: Weitere Berichte zur Pandemie

Velberter Pandemiestab hat Besuchsverbot entschieden

Die Regelung tritt ab dem 25. Dezember in Kraft. Ausnahmen sind nur in dringenden Einzelfällen möglich, beispielsweise bei der Geburt, Palliativpatienten sowie der Begleitung Minderjähriger, und werden ausschließlich nach vorheriger Absprache mit den behandelnden Ärzten gewährt. Falls Angehörige Kleidung, Badeutensilien oder ähnliches vorbeibringen möchten, werden die Sachen an der Information entgegengenommen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Velbert