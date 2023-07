Zu schnell? Motorradfahrer in Velbert schwer verletzt

Langenberg. Auf der Nordrather Straße in Velbert ist ein Motorradfahrer gestürzt. Die Ursache für den Unfall steht noch nicht fest.

Ein Motorradfahrer aus Wuppertal hat sich am Dienstag (4. Juli) bei einem Unfall auf der Nordrather Straße schwer verletzt. Der 22-Jährige fuhr nach Auskunft der Polizei gegen 15.30 Uhr auf der bei Bikern beliebten Straße in Richtung Langenberg, als er eigenen Angaben zufolge in einer Kurve die Kontrolle über seine Honda verlor. Er kam nach rechts von der Straße ab, rammte einen Weidezaun und stürzte. Dabei zog er sich so schwere Verletzungen zu, dass die Rettungskräfte ihn in ein Krankenhaus brachten. den Schaden an Motorrad und Zaun schätzt die Polizei auf rund 5200 Euro.

