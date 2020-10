Zu Allerheiligen leuchten nicht nur die Kerzen

Wenn es am 1. November dämmrig wird, dann zieht sich Wilbert Hager seine dicke Jacke an und stiefelt los. „Erst zum Friedhof hier an der Kuhlendahler Straße, dann weiter auf den katholischen.“ Das macht er zu Allerheiligen, so lange er denken kann. Erst als kleiner Steppke an der Hand der Eltern, jetzt mit Kennerblick: Seit 49 Jahren ist Hager Friedhofsgärtner in Tönisheide, und das mit Leib und Seele.

Schon als Kind gern mitgegangen

Und noch immer bekommt er leuchtende Augen, wenn er von diesen ganz besonderen Spaziergängen erzählt. „Mich hat das schon als Kind fasziniert. Es wurde dunkel, dann überall dieses Leuchten, einfach schön.“ Was ihn besonders freut: Obwohl Allerheiligen ja ein katholischer Feiertag ist und die evangelische Kirche am Totensonntag ihrer Verstorbenen gedenkt, leuchten am 1. November nicht nur auf den katholischen Gräbern Kerzen. „Ich finde das schön, denn wir Christen haben ja nun mal einen Gott, und der ist für alle da.“

Mehrere Pflanzen mischen

Bei seinen Spaziergängen freut ihn auch, dass fast alle Gräber gut in Schuss sind. Und auch Familien, die selbst die Grabstätten ihrer Lieben pflegen und bepflanzen, sich ab und zu etwas Neues einfallen lassen. „Nur ein Rondell mit Erika und dazu die dicke Schale, diese Zeiten sollten vorbei sein. Man kann seiner Phantasie ruhig mal freien Lauf lassen.“ Der Trend gehe zu mehr Farbe und Vielfalt. „Mehr Leben auf den Friedhof.“ Dabei sollte man auch mal verschiedene Pflanzen mischen. Mit seinen Ideen gefiel er auch schon mehrmals auf Bundesgartenschauen. „Da gibt es so viele Möglichkeiten. Klar, klassisch geht immer. Aber im Trend liegt eher so etwas hier.“ Dabei zeigt der Fachmann auf eines seiner „Schau-Gräber“.

Der Stacheldraht mag Alpenveilchen

„Kühler Herbst“ nennt Wilbert Hager diese Komposition aus Kalkstein und Ziergras. Foto: Ulrich Bangert / FUNKE Foto Services

Hier verträgt sich der silbrige Stacheldraht, korrekt „Calocephalus brownii“ genannt, mit roter Gaultheria, der beliebten Scheinbeere. „Und dazu Caluna, das sieht doch toll aus.“ Caluna? Wieso, das ist doch Erika, oder? Wilbert Hager läuft zu einer anderen Schale, zupft ein Zweiglein heraus. „Das hier ist Erika, aber die ist nicht winterhart. Die sieht in ein paar Wochen nicht mehr schön aus, dann ist sie erfroren oder auch vertrocknet.“ Der Knospenblüher Caluna dagegen – den viele fälschlich Erika nennen – sei sehr robust und könne auch Frost prima vertragen. „Und dazu jetzt Alpenveilchen, sieht toll aus. Viele wissen gar nicht, dass man jetzt im Herbst sehr gut Alpenveilchen pflanzen kann.“

Geplant ist ein Urnengarten

Doppeltes Jubiläum Auf der Bundesgartenschau in Heilbronn bekam Wilbert Hager 2019 bei der Sonderschau „Blumen trösten“ vom Fachverband Deutscher Floristen den Ehrenpreis für Floristik verliehen. Im nächsten Jahr steht ein doppeltes Jubiläum an: Seit 50 Jahren gibt es das Geschäft „Blumen Hager“ an der Kuhlendahler Straße 6. Genauso lange ist Wilbert Hager auch schon Friedhofsgärtner.

Schön sei zum Beispiel, wenn sich die Farben in den verschiedenen Pflanzen wiederholten. „Etwa eine rosafarbene Caluna neben einem weißen Alpenveilchen mit rosa Blätterrand.“ Zur Auflockerung eigneten sich auch winterharte Gräser wie Strandhafer oder Pampasgras. Natürlich müsse so eine Gestaltung auch immer zur Größe des Grabes passen. Etwa 60 Prozent aller Gräber seien mittlerweile Urnengräber. „Und diese Entwicklung setzt sich fort“, sagt Wilbert Hager. Daher schwebt ihm auf dem Friedhof an der Kuhlendahler Straße Folgendes vor: „Ein Urnengarten mit Bach. Sehen Sie, direkt neben der Trauerhalle, da sind viele Gräber aufgegeben, da wäre Platz.“ Die wenigen Gräber, die nicht abgelaufen seien, blieben natürlich unversehrt. „Hier wird niemand rausgeschmissen.“ Etwa 2022 will er sein Vorhaben in die Tat umsetzen. Aber nun steht erstmal Allerheiligen an. Und Wilbert Hager freut sich schon wie damals als kleiner Junge auf seinen Spaziergang.