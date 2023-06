Zoll und Ordnungsamt kontrollieren Nagelstudios in Velbert

Velbert. Nagelstudios in Velbert waren jetzt im Visier von Zoll und Ordnungsamt. Was den Behörden-Mitarbeitern dabei aufgefallen ist.

Das Hauptzollamt Düsseldorf hat in Zusammenarbeit mit dem Velberter Ordnungsamt am Mittwochnachmittag mehrere Nagelstudios in der Stadt kontrolliert – darunter auch das in der Stadtgalerie.

Prüfungen in Velbert waren ohne Anlass

Die Prüfungen fanden anlasslos und präventiv statt, teilt das Hauptzollamt auf Anfrage mit. Dabei kam es in insgesamt drei Fällen zu Unstimmigkeiten, bei denen der Verdacht des illegalen Aufenthaltes von dort angetroffenen Personen besteht. Die weiteren Prüfungen diesbezüglich dauern noch an und werden durch das Ausländeramt des Kreises Mettmann durchgeführt, hieß es weiter.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Velbert