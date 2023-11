Zeugen gesucht: Streifenwagen in Velbert beschmiert

Langenberg. Drei Mal in rot der Buchstabe „X“: Damit ist in Velbert-Langenberg ein Streifenwagen beschmiert worden. Nun sucht die Polizei Zeugen.

In Velbert-Langenberg haben bislang noch unbekannte Täter in der Nacht zu Sonntag, 19. November, einen Streifenwagen mit Graffiti beschmiert. Das berichtet die Kreispolizei und sucht nun Zeugen für den Vorfall.

Wagen mit roter Farbe beschmiert

Der Streifenwagen stand in der Nacht auf dem Parkplatz der Freiwilligen Feuerwehr an der Voßkuhlstraße, hinter dem Bahnhof Langenberg. Beamte entdeckten am Sonntagmorgen, dass der Kleintransporter mit mehreren Buchstaben (X X X) und dem Schriftzug „Time-Zeit“ in roter Farbe beschmiert beziehungsweise besprüht worden war. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach Auskunft der Polizei auf eine Summe von rund 3.000 Euro.

Nun sucht die Polizei und Zeugen: Wer hat in der Nacht zu Sonntag rund um die Feuerwache etwas beobachtet oder kann die Farbschmierereien einem Tatverdächtigen zuordnen? Hinweise nimmt die Polizei in Velbert jederzeit unter der Rufnummer 02051 946-6110 entgegen.

