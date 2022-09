Zeuge verhindert Metalldiebstahl aus Velberter Firma

Velbert. Unbekannte Diebe haben versucht, große Mengen Metall von einem Velberter Firmengelände zu stehlen. Ein aufmerksamer Zeuge informierte die Polizei

Zwei bislang noch unbekannte Täter haben am Montagmorgen (12. September) versucht, Metall im Wert von mehreren Tausend Euro von einem Firmengelände an der Friedrichstraße zu stehlen. Hierbei wurden die Täter gegen 8:15 Uhr von einem Zeugen überrascht, der sehen konnte, wir das Duo diverses Metall in einen zur Flucht abgestellten VW Passat lud. Der Zeuge alarmierte die Polizei, die zwar schnell am Einsatzort war, dort jedoch keine verdächtigen Personen mehr antreffen konnte.

Verlassenes Fluchtfahrzeug wurde gefunden

Allerdings konnten die Polizeibeamten den verlassenen VW Passat auffinden und kontrollieren. Hierbei stellten sie fest, dass der Wagen im Ausland zugelassen war und sich in ihm erhebliche Mengen unsachgemäß abgetrennte Kupferkabel und Kupferrohre befanden. Der Passat sowie die Beute wurden für weitere Ermittlungen sichergestellt.

Hinweise nimmt die Polizei in Velbert, 02051 946-6110, entgegen.

