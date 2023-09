Kriminalität Zerstörung und Schmierereien am Velberter Busbahnhof

Velbert. Der Velberter Busbahnhof ist in den vergangenen Tagen durch Schmierereien und Vandalismus aufgefallen. Erwischt wird nur selten jemand.

Wer in den vergangenen Tagen am Velberter ZOB aus einem Bus gestiegen ist oder mit einen einsteigen wollte, dem bot sich ein wenig attraktiver Anblick.

Am ersten Bussteig hin zur Friedrich-Ebert-Straße ist eine Scheibe des Windschutzes an den Wartehäusern komplett zertrümmert. Der Bereich wurde mit Flatterband abgesperrt.

Reparatur am Velberter Busbahnhof kann einige Wochen dauern

„Es wird einige Wochen dauern, bis wir die Scheibe ersetzen können. Es dauert, bis sie geliefert werden kann“, so Olaf Rakowski von den Technischen Betrieben Velbert (TBV). Eine solche Scheibe kostet mehrere Hundert Euro.

Unbekannte haben die Scheiben an einem Wartehäuschen am Busbahnhof zerstört. Die Reparatur kann dauern. Foto: Uwe Ernst / FUNKE Foto Services

Mit roter Farbe beschmiert

An anderer Stelle sind Scheiben an Wartehäuschen mit roter Farbe beschmiert, auch das sieht sehr ungepflegt und hässlich auch. Außerdem wurden an die lange Hauswand auf der hinteren Seite des Busbahnhofes Parolen geschmiert.

Kein Ticket aus dem Automaten

Während dies alles vor allem nicht schön aussieht, kann die Zerstörung der Fahrkartenautomaten auch dumme Folgen für Buskunden haben. An allen drei Fahrkartenautomaten am ZOB sind die Displays zerstört, man kann keine Fahrkarten kaufen. Zu den Öffnungszeiten des Kiosks kann der Busnutzer dort sein Ticket erstehen. Ansonsten muss der Passagier hoffen, genug Kleingeld in der Tasche zu haben, um das Ticket beim Busfahrer erwerben zu können. Ansonsten wird es mit der Fahrt nichts.

Eine Parole prangt an dieser Wand am Busbahnhof. Foto: Uwe Ernst / FUNKE Foto Services

Videoüberwachung wohl nicht möglich

Und auch die Toilette ist immer wieder Ziel von Zerstörungswut geworden, so die TBV. Immer wieder sei sie defekt. Nur selten wird einer der Randalierer erwischt, und Prävention ist nicht so leicht. „Eine Videoüberwachung des gesamten Busbahnhofes ist gesetzlich nicht erlaubt, so Rakowski.

