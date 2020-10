Anfangs haben sich Sabrina Koschack und Sabine Kübler ziemlich einsam die Beine in den Bauch gestanden. Aber dann kamen binnen gut zwei Stunden doch noch etwa 25 Kontakte und Gespräche mit Passanten und Markt-Kunden zustande, die zumeist an eines der auf ihrem Banner aufgeführten Krankheitsbilder anknüpften. Die beiden Dipl.-Pädagoginnen gehören zu dem vierköpfigen Team beim Paritätischen Wohlfahrtsverband (Kreis Mettmann), das die Selbsthilfe-Kontaktstelle betreut. Diese Einrichtung war bis ins Jahr 2017 hinein in Kreis-Trägerschaft.

Bestellen Sie hier unseren Velbert-Newsletter! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Es gibt kreisweit 135 Gruppen

„Die Institution ist noch nicht so bekannt, wie wir uns das wünschen“, sagt Koschack, ja mancher wisse gar nicht, was Selbsthilfegruppen seien. 135 gibt es aktuell im Neanderland, von A wie AD(H)S bis Z wie Zwänge. Es seien eigentlich immer private Initiativen, erzählt Kübler, nach deren Auskunft neue Gruppen zum Thema Hochsensibilität sowie Trennung/Scheidung wünschenswert und wichtig wären.

Unverzichtbare Säule im System

Das Helios Klinikum Niederberg ist bereits zum wiederholten Mal als selbsthilfefreundliches Krankenhaus ausgezeichnet worden. Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

Selbsthilfegruppen ersetzten keine Therapie und machten keine ärztliche und/oder medikamentöse Behandlung überflüssig, betonen die Fachfrauen, aber sie seien eine tolle Unterstützung und eine unverzichtbare Säule im Gesundheitssystem. Die Frauen von der Kontaktstelle helfen z. B. bei der Gründung und Raumsuche, geben Tipps zum Vorgehen und zur praktischen Arbeit, sie machen Schulungen und bilden Ehrenamtler fort.

Corona verändert die gesamte Arbeit

Und zurzeit betreiben sie eben forciert Öffentlichkeitsarbeit für die Kontaktstelle selbst und gehen dafür – weil sie etwa in Krankenhäusern wegen der Pandemie nicht so gerne wie sonst gesehen werden, eben an die frische Luft. Corona hat die Arbeit der Kontaktstelle verändert, so gab es die Sprechertreffen nur als Video-Zusammenkunft, aber auch massiv die der Gruppen. „Es gibt immer noch welche, die sich nicht trauen sich zu treffen“, erzählt Sabine Kübler, weil sie etwa Risikopatienten in ihren Reihen hätten. Selbsthilfe und Digitalisierung sei ein großes Thema geworden.

Klinikum ist vorbildlich

Das Team der Kontaktstelle blickt über die Kreisgrenzen hinaus, verweist auch auf Beratungsstellen. „Wir kennen uns bei den Hilfsangeboten einfach gut aus.“ Das Helios Klinikum Niederberg ist in ihren Augen bei der Förderung von Selbsthilfegruppen vorbildlich. U. a. gebe es eigene Räume auf dem Gelände und intern eine feste Ansprechpartnerin, werde im Klinik-Alltag auf die Gruppen hingewiesen.

Kontakt für Ratsuchende und neue Gruppen: Mühlenstraße 15, 40822 Mettmann, Telefon 02104 9656-22 oder -23, Fax 02104 9656-20, selbsthilfe-mettmann@paritaet-nrw.org, www.selbsthilfe-mettmann.de.