Wochenend-Ausflügler sorgen für Ärger in Velbert-Langenberg

Langenberg Im Felderbachtal an der Grenze zwischen Velbert und Hattingen parken Tagestouristen Wege und Privatgrundstücke zu.

Nicht nur Winterberg, der Kahle Asten oder Hellenthal in der Eifel sind derzeit bei Wochenendausflüglern sehr beliebt. Auch die Naherholungsgebiete rund um Velbert ziehen Besucher in großen Scharen an. Etwa das Felderbachtal an der Stadtgrenze zwischen Langenberg und Hattingen.

Was den Anwohnern in der landschaftlich reizvollen Gegend nicht gefällt: die Parksituation. "Die Wanderparkplätze sind ruckzuck voll und dann stehen die Autos hier überall", klagt eine WAZ-Leserin im Gespräch mit der Redaktion. "Die Straße ist hier ohnehin nicht so breit und wenn dann auch noch Autos am Rand parken wird es ganz schön eng, wenn zum Beispiel mal die Feuerwehr kommen muss."

Ausflügler parken überall

Was die Leserin noch mehr stört: "Die parken auch auf Privatgrundstücken." Es gebe doch in der Elfringhauser Schweiz genug Wanderparkplätze, "und wenn die voll sind, dann kann ich mich doch nicht einfach irgendwo hinstellen." Grundsätzlich könne sie die Menschen ja auch verstehen: "Die kommen teilweise aus dem Ruhrgebiet hier rausgefahren. Ich würde das ja auch machen, wenn ich mitten in der Stadt wohnen würde."

Sie würde sich dann aber wünschen, "dass die Leute respektieren, dass hier im Felderbachtal auch Menschen wohnen." Manche Wiesen seien eben privat, "da kann man dann nicht einfach parken." Sie habe in ihre Einfahrt auch schon ihre Müllcontainer gestellt, damit dort niemand sein Auto abstellt. "Die hat dann ein Herr einfach zur Seite geschoben und trotzdem geparkt." Darauf angesprochen habe er gesagt: "Ach, ich dachte die stehen da nur so."

Volle Mülleimer

Doch obwohl das Parken das Hauptproblem ist, bringen die vielen Besucher noch andere Dinge mit. Im wahrsten Sinne des Wortes. "Wenn die öffentlichen Mülleimer voll sind, werden auch gerne die Tonnen der Anwohner genutzt", berichtet die WAZ-Leserin. Das sei zwar besser, als den Müll einfach in den Wald zu werfen, aber: "Wo ist das Problem, den eigenen Müll im Auto wieder mitzunehmen und zu Hause zu entsorgen?"

+++ Sie wollen keine Nachrichten aus Langenberg, Neviges und Velbert mehr verpassen? Dann abonnieren Sie hier unseren kostenlosen Newsletter. +++

Und dann wären da noch die Wildpinkler: "Nachvollziehbar, es ist ja alles zu, wo man sonst zur Toilette gehen könnte", sagt die Leserin. Aber dann doch bitte nicht direkt unter ihrem Wohnzimmerfenster aufs Privatgrundstück. "Das Traurige ist ja, dass die Leute auch noch frech werden, wenn man sie drauf anspricht."

Voll sei es außerdem nicht nur auf den Parkplätzen sondern entsprechend auch im Wald: "Abstand halten ist da nicht immer gut möglich", berichtet die Leserin. "Manchmal ist es so voll, dass man auch draußen eigentlich eine Maske tragen müsste."

Gebiet liegt auf der Stadtgrenze

Nun liegt die Elfringhauser Schweiz - und somit auch große Teile des Felderbachtals - auf Hattinger Stadtgebiet, nur ein kleiner Teil gehört zu Velbert. "Wir können bestätigen, dass es dort an den Wochenenden aktuell sehr voll ist", sagt Velberts Stadtsprecher Hans-Joachim Blißenbach.

"Für das Velberter Stadtgebiet können wir aber feststellen, dass wir dort bislang weder mit parkenden Autos noch mit Müll Probleme gehabt haben." Auch Verstöße gegen die Corona-Schutzverordnung habe das Velberter Ordnungsamt bislang nicht feststellen können.

Hinweise auf Fehlverhalten dürften aber gerne gemeldet werden: Dazu gibt es unter der Telefonnummer 02051 26-2626 eine Hotline. "Bitte aber eine genaue Ortsangabe machen", sagt Blißenbach, "damit wir dann gezielt aktiv werden können."

Die Pressestelle der Stadt Hattingen ist erst ab dem 11. Januar wieder erreichbar, eine Stellungnahme wird dann an dieser Stelle nachgereicht.

Weitere Artikel der WAZ Velbert lesen Sie auf www.waz.de/velbert.