Wo ist der gestohlene Oldtimer-Porsche aus Velbert?

Velbert. Seit letzter Woche ist ein 50.000 Euro teurer Porsche aus Velbert verschwunden. Die Polizei äußert sich zum aktuellen Stand der Ermittlungen.

Unbekannte Täter haben am Montag (12. Juni) einen auffälligen Porsche Oldtimer gestohlen. Der sogenannte „James Dean“-Porsche verschwand von einem Parkplatz in Velbert-Mitte und wurde von der Polizei zur internationalen Fahndung ausgeschrieben. Nach Rücksprache mit dem Polizeikommissariat in Mettmann stellt sich heraus, dass es bislang „keine neuen Erkenntnisse“ zu dem teuren Sportwagen gibt – die Suche ist vorerst noch erfolglos.

Gegen 16.45 Uhr soll das Cabriolet auf dem Hinterhof eines Getränkemarktes an der Friedrichstraße abgestellt worden sein. Zudem habe der Halter das Fahrzeuges mit einer Lenkradkralle gesichert, heißt es. Als der Velberter zwei Stunden später in sein Auto steigen wollte, war dieses verschwunden – das Lenkradschloss wurde mit einer Flex bearbeitet und auf dem Parkplatz liegengelassen.

Bei dem Sportwagen handelt es sich um das 50.000 Euro teure Modell „Porsche 550 Spyder“

Der Fahrzeughalter alarmierte daraufhin die Polizei, die den Wagen im Rahmen einer ersten Fahndung jedoch nicht mehr auffinden konnte. Daher hat die Polizei den Oldtimer nun zur internationalen Fahndung ausgeschrieben und bittet um sachdienliche Hinweise zu dem Verbleib des Cabriolets.

Zu dem Wagen gibt es die folgende Beschreibung: Porsche 550 Spyder (Typ: VW 1500, KAEFER/ 119) Replica (Nachbau); das Kennzeichen lautet ME-YS 268H; „James Dean Porsche“; Schilder von Porsche auf der Motorhaube und am Heck; Original Porsche-Schriftzug am vorderen Kotflügel links und rechts; Kilometerstand: 4000 km. Das Auto ist rund 50.000 Euro wert.

Die Polizei fragt: Wer kann Angaben machen zum Verbleib des Porsche? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Velbert jederzeit unter der Rufnummer 02051 946-61110 entgegen.

