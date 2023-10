Winterzeit: Diese Velberter bekommen keine Stunde geschenkt

Kühe haben einen peniblen Zeitplan. Daher stellt Landwirt Michael Greshake von Gut Hixholz in Velbert seine Tiere langsam um.

Velbert. Am Wochenende werden die Uhren wieder umgestellt. Wer davon profitiert, wer Pech hat und für wen die Zeitumstellung besonders aufwendig ist.

Wie jedes Jahr am letzten Wochenende im Oktober heißt es: Uhren umstellen. Die meisten Velberter können dadurch in der Nacht von Samstag auf Sonntag eine Stunde länger schlafen. Und das Umstellen der Uhren erledigt sich dank Technik in den meisten Fällen mittlerweile von ganz allein.

Aber nicht alle Menschen können der Zeitumstellung so gelassen entgegen blicken. Wir haben uns umgeschaut, für wen die doppelte Stunde in der Nacht aber eine Herausforderung ist.

Zeitumstellung in Velbert: Schicht dauert länger

Eine Stunde länger ist die Nachtschicht bei den Polizisten in Velbert. Pressesprecher Daniel Uebber weiß: „Da haben die Kollegen dann Pech gehabt.“ Er erklärt weiter: „Grundsätzlich müssen sie dann quasi eine Stunde länger arbeiten. Im Gegenzug ist die Schicht bei der Zeitumstellung von Winter auf Sommer eine Stunde kürzer.“

Doch er weiß auch: „Wie die einzelnen Wachen das konkret handhaben, liegt in ihrem Ermessen, meistens wird das kollegial gehandhabt.“

Jede Uhr wird im Seniorenheimen in Velbert umgestellt

Deutlich mehr Arbeit haben die Mitarbeitenden in Seniorenheimen. Im Velberter Johanniterheim beispielsweise leben derzeit 118 Seniorinnen und Senioren. „Alle haben mindestens eine Uhr“, weiß Leiterin Katja Sonntag. „Das bedeutet schon einen erheblichen Aufwand für unsere Pflegekräfte oder die Mitarbeiter des soziales Dienstes, alle Uhren umzustellen.“

Denn eine korrekte Zeitangabe ist wichtig, damit die Bewohner des Pflegeheimes auch wissen, wann sie zu den Mahlzeiten gehen. „Die Uhren müssen schon stimmen, sonst sind alle verwirrt.“ Dieses Mal gibt es aber eine große Hilfe im Johanniterheim: „Wir haben derzeit zwei junge Frauen hier, die ihren Bundesfreiwilligendienst in unserem Hause machen, da haben wir eine tatkräftige Unterstützung.“

Automatische Zeitumstellung für das Glockengeläut in Velbert

Entspannter können die Küster der katholischen Kirche St. Marien der Zeitumstellung entgegen sehen. Eine Uhr gibt es hier zwar nicht, aber dennoch müssen die Glocken ja die richtige Zeit angeben. „Das geht aber ganz automatisch“, freut sich Küsterin Brigitte Skop. „Wir haben vor drei Jahren neue Geräte bekommen, vorher mussten wir die Umstellung immer händisch vornehmen.“

Während die Uhr an der evangelischen Kirche am Offers schon seit einiger Zeit auf „Viertel vor fünf“ stehen geblieben ist, gibt es auch noch die Uhr an der Christuskirche. Küster Lars Rosanowski hat aber Grund zur Freude, denn: „Alle unsere Uhren laufen mittlerweile digital, bei der Christuskirche haben wir vor fast vier Jahren nachgerüstet.“

Zeitumstellung bei Bus und Bahn in Velbert

Wer nachts mit Bus und Bahn unterwegs ist, stellt sich die Frage: Fährt der Bus um 2 Uhr – und wenn ja, an beiden oder an welcher der beiden Stunden? Dazu erklärt Dirk Pohlmann, Pressesprecher der Deutschen Bahn: „Der Wechsel auf die Winterzeit erfolgt bei laufendem Bahnbetrieb. Um 2.59 Uhr springen die Uhrzeiger wieder zurück auf 2 Uhr. Das bedeutet: Züge, die um diese Zeit unterwegs sind, werden an einem geeigneten Bahnhof entlang der Reisestrecke anhalten.“

Auf diese Weise möchte die Bahn sicherstellen, dass die Züge ihre Zielbahnhöfe fahrplanmäßig erreichen und morgens nicht eine Stunde zu früh ankommen. „S-Bahnen, die auch nachts verkehren, fahren in der „doppelten Stunde“ zweimal“, erklärt der Pressesprecher, das gelte auch für Busse.

Landwirt stellt die Zeit für seine Kühe in Velbert schonend um

Auf dem Bauernhof von Gut Hixholz kann Landwirt Michael Greshake die geschenkte Stunde auch nicht komplett verschlafen. Denn seine Kühe mögen es gern pünktlich. Sie sind einen Zwölf-Stunden-Rhythmus beim Melken gewöhnt. So stellt der Landwirt seine Tiere schonend in kleinen Schritten über zwei bis drei Tage auf die neue Uhrzeit um.

Eine Zeitumstellung erfolgte in Deutschland erstmals 1916, von 1950 bis 1979 gab es in Deutschland keine Sommerzeit.

Seit 1996 gilt für alle EU-Mitgliedsstaaten eine einheitliche Sommerzeit, die somit seither auch in Deutschland vom letzten Sonntag im März bis zum letzten Sonntag im Oktober dauert.

In Deutschland wird die Zeitumstellung per Rechtsverordnung bestimmt. Das Einheiten- und Zeitgesetz (EinhZeitG) sorgt für die entsprechende Rechtsgrundlage.

