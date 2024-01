Wintereinbruch: Polizei registriert 47 Verkehrsunfälle

Velbert. Schnee und eisglatte Fahrbahn haben die Polizei im Kreis Mettmann auf Trab gehalten. Es gab Verletzte. In Velbert blieb es bei Blechschäden

Im Kreis Mettmann hat der Wintereinbruch mitsamt seinen Schneefällen die Polizei am Mittwoch (17. Januar) sowie in der Nacht zu Donnerstag (18. Januar) auf Trab gehalten. Im gesamten Kreisgebiet gab es im Zeitraum zwischen 6 Uhr morgens am Mittwoch und 6 Uhr morgens am Donnerstag insgesamt 47 Verkehrsunfälle.

Insgesamt wurden hierbei sechs Personen - glücklicherweise aber nur leicht - verletzt. Bei allen anderen Unfällen blieb es bei Blechschäden. Insgesamt beläuft sich die Summe der Schadenshöhe zusammengerechnet auf etwas mehr als 200.000 Euro.

Der spektakulärste Unfall

Den „spektakulärsten“ Unfall gab es in Hilden: Hier hatte gegen 18.10 Uhr eine 29-Jährige gemeinsam mit ihren beiden Kindern (10 und 6 Jahre alt) auf schneeglatter Fahrbahn die Kontrolle über ihren Dacia verloren und war von der Straße abgekommen, wobei sie mit einem Verkehrsschild und einem geparkten Fahrzeug kollidierte, ehe sie anschließend gegen eine Hauswand prallte. Die Hildenerin wurde ebenso wie ihre beiden Kinder leicht verletzt. Sie wurden mit einem Rettungswagen zur Kontrolle in ein Krankenhaus gebracht.

Mit einem Linienbus kollidiert

Auch in Ratingen gab es einen größeren Unfall: Hier hatte sich gegen 16.25 Uhr ein Fahrer eines Linienbusses mit seinem Fahrzeug auf der Metzkausener Straße festgefahren. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen verlor ein 24 Jahre alter Essener beim Versuch, dem Bus auszuweichen, die Kontrolle über seinen Peugeot Boxer, der daraufhin mit dem Bus kollidierte. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 30.000 Euro. Ein unbeteiligter Fußgänger wurde leicht verletzt.

Bei Unfällen in Velbert blieb es bei kleineren Blechschäden.

Polizei bittet um vorsichtige Fahrweise

Die Polizei bittet alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer bei den aktuellen Witterungsbedingungen um besondere Vorsicht und rät dazu, auf nicht zwingend notwendige Fahrten zu verzichten.

