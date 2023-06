Wieder sechs Sommerkonzerte in der Velberter Apostelkirche

Velbert. In der Apostelkirche starten nächste Woche die Sommerkonzerte. Es gibt ein abwechslungsreiches Programm.

In der Apostelkirche startet in Kürze wieder die Reihe der Sommerkonzerte. Am Sonntag, 8. Juni, 15 Uhr, geht es los. Das Trio mit der belgischen Sängerin Hilde Vanhove und den beiden deutschen Musikern Michael Kotzian, Klavier und Stefan Werni, Kontrabaß präsentiert das Programm „George Gershwin - sein Leben, seine Musik“.Aus seinen mehr als 400 Songs spielen die drei Musiker eine repräsentative Auswahl, in der der berühmte Broadway- und Hollywoodkomponist in all seinen musikalischen Facetten dargestellt wird.

Am 9. Juli um 18 Uhr wird Helmut C. Jacobs mit dem Akkordeon zu Gast sein. Er spielt einen bunten Reigen an Stücken.

Triosonaten des Barock

Am 16. Juli wird im dritten Sommerkonzert erneut das Ensemble Musica Frizzante diesmal Triosonaten des Barock für Blockflöte (Sigrid Wagner-Schluckebier), Oboe (Maruška Vnučec), Violine (Werner Koehn), Violoncello (Isabel Martin) und Orgel (Helfried Waleczek) Orgel darbieten. Es erklingen in sommerlicher Schwerelosigkeit und mit brillanter musikantischer Spielfreude Werke von Johann Friedrich Fasch, Joh. G. Janitsch, Georg Friedrich Händel und Georg Philipp Telemann.

Auch ein Klavierabend von Anna Levina Mejeritski ist im Rahmen unserer Sommerkonzerte mittlerweile ein Muss. Am 30. Juli 2023 um 18 Uhr spielt sie Werke von Sergeij W. Rachmaninow, Punchinello, ferner von Frédéric Chopin.

Ein Sommertraum

„Sommertraum“ nennen die beiden Musiker Birgitt Saeger, Violoncello, und Klaus Saeger, Klavier ihr Programm am 6. August, 18 Uhr. Werke von Schumann, Offenbach, Bridge, Elgar und anderen werden mit passenden Texten erklingen.

Mit dem 13. August „Gospel and more“ wird unsere Konzertreihe beendet. Diesmal kommen die Solisten des Gospelkonzertes aus den Reihen des Chores. Nach allen Sommerkonzerten wird ein Umtrunk angeboten, der Eintritt ist frei!

