Wieder Einbrecher in Velberts Fußgängerzone unterwegs

Velbert. Unbekannte Täter waren auf Einbruchtour in der Friedrichstraße unterwegs. In ein Ladenlokal konnten sie eindringen und stehlen.

Unbekannte Täter haben versucht, in Geschäftsräume in der Fußgängerzone (Friedrichstraße) einzudringen. In der Zeit vom 23. Dezember bis zum 27. Dezember wollten Unbekannte in eine Bäckerei an der Friedrichstraße einbrechen. Die Beamten fanden Hebelmarken an einem der Fenster und an der Haupteingangstür.

In Velberter Motorradbekleidungsgeschäft

Ebenso brachen unbekannte Täter am 27. Dezember in ein Motorradbekleidungsgeschäft an der Friedrichstraße ein. Der oder die Einbrecher drangen vermutlich in der Nacht, gegen 3.10 Uhr, gewaltsam durch die Eingangstür in die Verkaufsräume ein. Sie durchsuchten sie nach Wertgegenständen und stahlen Elektrogeräte im Wert von circa 1500EUR. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Auch kurz vor Weihnachten hatte es mehrere Einbrüche gegeben.

Hinweise zu den Einbrüchen nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051 / 946-6110, jederzeit entgegen.

