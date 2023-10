Wieder ein Unfall an Velberter Bahnübergang

Beamte der Kreispolizei Mettmann kamen zum Unfall an dem Bahnübergang in Velbert.

Velbert. An einem Bahnübergang in Velbert ist erneut ein Unfall passiert. Was am späten Freitagnachmittag, 13. Oktober, dort geschah.

Die Reihe der Unglücke und Unfälle am Bahnübergang Kuhlendahler Straße in Velbert reißt nicht ab: Nach dem tragischen Tod eines Fußgängers Ende September ist jetzt am späten Freitagnachmittag (13. Oktober) dort nach Auskunft der Kreispolizeibehörde Mettmann ein Bus gegen eine Bahnschranke gefahren und hat sie ramponiert.

Bahnübergang in Velbert gesperrt

Techniker der Bahn wurden umgehend alarmiert und für Reparaturarbeiten in Marsch gesetzt; für die Dauer der Unfallaufnahme war die Kuhlendahler Straße in diesem Bereich gesperrt.

